Colectivos de desaparecidos y fieles marchan por la paz en Torreón

Colectivos de familias de personas desaparecidas, fieles de diversas comunidades y ciudadanía en general, se unieron a la marcha por la paz convocada por la parroquia de Fátima para pedir un alto a la violencia.

El contingente conformado por unas 200 personas, partió de la parroquia ubicada en la colonia Braulio Fernández con destino a la plaza de la Mujer de la colonia Lázaro Cárdenas, a unos 3 kilómetros de distancia.

Con carteles con los rostros impresos de los sacerdotes que han sido asesinados en los últimos años, entre ellos el de José Guadalupe Rivas, asesinado en Tecate, Baja California en el mes de mayo; era originario de Torreón.

El contingente estuvo encabezado por familiares de personas desaparecidas, deteniendo una gran lona con las fotografías de sus seres queridos que aún no han llegado a casa.

"Los hechos que hemos vivido nos hablan de esta situación que no ha parado la violencia, nuestro país esta ensangrentado, más de 100 personas diarias mueren en nuestro país, niños, mujeres ... A veces decimos no hay balaceras, ya no hay gente en la calle armada, la violencia es pobreza, marginación, entonces necesitamos vivir en paz, un camino de justicia, de reconciliación y de paz", dijo Rafael López, párroco y organizador de la movilización.

(FERNANDO COMPEÁN)

Explicó que dentro de la petición que hicieran los obispos de México para lograr esta construcción de paz, fue acudir a los lugares donde ha habido violencia, motivo por el que se desarrolló está movilización en esta zona de Torreón.

"En estas colonias del sur se ha manifestado la violencia, y es por ello eso que quisimos hacer esta misa... También en nombre de la plaza, Plaza de la Mujer que lamentablemente en México hay muchos feminicidio es reconocer a esas víctimas de la violencia y que todavía pedimos justicia".

El párroco también comentó que en estas acciones de paz se pedirá por los victimarios, aquellos generadores de violencia. Está movilización se llevará a cabo el 30 de julio.

(FERNANDO COMPEÁN)

Y es precisamente en esta fecha en la que se llevará una nueva marcha por la paz pero está vez con la participación de la Diócesis de Gómez Palacio.

Las parroquias de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo se unirán por un mismo clamor: la paz y se unirán en el lecho seco del Río Nazas para pedir un alto a la violencia.