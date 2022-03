Cofepris alerta sobre falsificación de medicamento oncológico Opdivo

La Comisión federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria sobre la falsificación del producto Opdivo® (nivolumab), 100 mg/10 mL, solución, empleado para el tratamiento de distintos tipos de cáncer y que por dichas irregularidades representa un riesgo para la salud pública.

La dependencia señaló que lo anterior es derivado de la vigilancia sanitaria que realizan así como de diversas denuncias que fueron presentadas ante la Cofepris por la empresa Bristol Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V.

En seguimiento a estos procesos, se alerta a la población de los siguientes lotes falsificados de dicho producto: AAQ6790 (no reconocido por la empresa); BBB3855 (no reconocido por la empresa); ADE3101 (no reconocido por la empresa); BBS2497 (no reconocido por la empresa); AAX7296 (Fabricado por la empresa para distribución exclusiva en Colombia) y AA23012 (no reconocido por la empresa).

También el lote ABG4099 que fue reconocido por la empresa, falsificado. El producto presenta sello de seguridad opaco y rígido en el empaque secundario y en el envase primario la tapa desprendible es gris obscuro.

El lote BBS2500 (no reconocido por la empresa); lote ABL4615 reconocido por la empresa, falsificado y el producto presenta tres líneas de identificación en el frente del envase primario. Por último, el lote ABW6875 reconocido por la empresa, falsificado. El envase primario de este producto presenta tapa desprendible color blanco y tapón color azul.

La Cofepris informó que, para identificar los lotes que no son reconocidos como fabricados por la empresa titular del registro sanitario, ostentan leyendas en idioma inglés, carecen del logotipo de la compañía y no tienen registro sanitario.

La dependencia federal exhortó a la ciudadanía a que, en caso de contar con el producto Opdivo® (nivolumab), 100mg/10mL, solución, con los números de lote antes referidos, se suspenda de inmediato su uso y se contacte a un profesional de salud para continuar con su tratamiento médico. Además, deberán adquirir el producto en farmacias que cuenten con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento.

Si se ha usado este producto, cualquier reacción adversa puede reportarse o malestar causado tras el consumo del mismo pueden denunciarlo a [email protected]

Al Sistema Nacional de Salud y distribuidores, en caso de identificar los lotes antes citados, la petición es no adquirirlos y en caso de tener en existencia en almacén, inmovilizarlo y contactarse con la Cofepris. La denuncia sanitaria la pueden hacer a través de la página: www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

Al Sistema federal sanitario les instruyeron a que en caso de encontrar el medicamento referido, efectúen las acciones de protección contra riesgos sanitarios.