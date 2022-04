Cofece e IFT se debilitan y corren riesgo de quedar inoperantes

Ante la decisión de la actual administración de no renovar las vacantes de comisionados de organismos reguladores y autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se debilitan y corren el riesgo devolverse inoperantes.

De siete comisionados que debiera tener el Pleno tanto de la Cofece como del IFT, sólo cuentan con cuatro, lo que les impide operar a 100%, porque para abordar ciertos asuntos se requiere el voto de al menos cinco comisionados.

"El Comité de Evaluación ya le mandó al presidente Andrés Manuel López Obrador las listas, son seis listas que tiene en su escritorio y que simplemente no ha querido seleccionar, tres para cada uno de los órganos", dijo el director general del Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel), Michel Hernández.

Explicó que el pretexto es que como el Comité de Evaluación se integra por los titulares de tres organismos —Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Banco de México (Banxico)eInstituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)—, y como el INEE desapareció, entonces no se puede proceder.

Sin embargo, el Presidente ya validó el procedimiento de que Banxico e Inegi sean los únicos integrantes del Comité de Evaluación, agregó, puesto que en 2020 envió listas de dos candidatas a comisionadas, una para el IFT y otra para Cofece, y una de sus dos candidatas ya está en funciones.

Hernández afirmó que "la situación actual es de inoperancia y debilitamiento, son órganos débiles que no pueden cumplir con su función, además de que son sujetos de constantes ataques".

"Sin duda, nos queda claro que al Presidente no le gustan este tipo de reguladores, y menos si tienen autonomía, por eso no nombra comisionados y les reduce presupuesto", dijo.

Además, en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se estipula que el país contará con un regulador de telecomunicaciones independiente del Ejecutivo federal.

A principios de febrero la Cofece anunció que se suspendió el plazo para determinar si existen o no condiciones de competencia en el sistema de pagos con tarjeta, porque se requiere el voto afirmativo de al menos cinco comisionados y desde septiembre de 2021 opera sólo con cuatro.

En diciembre pasado la Cofece interpuso una controversia constitucional contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por incumplir con la obligación de nombrar comisionados en las plazas vacantes, y exhortó al Senado a cumplir con su facultad para designarlos.

Mientras tanto, el IFT "está valorando" interponer una controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal por no nombrar a los comisionados, procedimiento que corresponde al comisionado presidente con la aprobación del pleno, pero hasta ahora no se ha recurrido a esa figura.

El IFT informó que el 23 de febrero pasado, "para evitar la paralización del instituto en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, fue necesario modificar el Estatuto Orgánico, en lo correspondiente al quórum necesario para que sesione el Pleno, así como para convocar a sesiones extraordinarias"; con ello, las resoluciones que no requieren mayoría calificada de cinco votos son jurídicamente válidas y exigibles.

Además, el 1 de marzo pasado fue la segunda vez que se nombró a un comisionado presidente por vacancia, en este último caso tratándose de Javier Juárez Mojica.

Para el director de instituciones y gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Francisco Varela, no nombra comisionados es como apostarle a la parálisis institucional, dijo, "si no me gustan las instituciones, le apuesto a la parálisis. El problema es que la Constitución no prevé un plazo de nombramiento, factor que debiera detallarse".

Si no se nombran comisionados de aquí a 2024, saldrá un comisionado más del IFT y otro de Cofece, es decir que para el cierre de sexenio ambos órganos se quedarán sin quorum.

Varela explicó que en el T-MEC el gobierno mexicano se comprometió a que la regulación sea autónoma, basada en lineamientos técnicos y no discriminatoria.

Es decir, ni el IFT puede estar subordinado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ni la Cofece a la Secretaría de Economía, como ocurría hace años, "pues no se puede tener reguladores que dependan del Presidente, porque estarían a manos del gobierno".