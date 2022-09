Coahuilense ratifica lugar en selección y se afina rumbo al Panamericano de Tiro con Arco

Luego de ratificar su lugar en la selección nacional de tiro con arco, en la modalidad de compuesto, la medallista juvenil en Cali-Valle 2021 Dafne Valeria Quintero García, se mostró motivada con el resultado obtenido, el cual, le dará la oportunidad de representar a México, nuevamente, en el Campeonato Panamericano de la disciplina, que se realizará del 21 al 27 de noviembre, en Santiago, Chile.

Y es que la arquera coahuilense, compartió su sentir con el resultado obtenido en el selectivo que se realizó en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde obtuvo el primer lugar y que la mantiene como una de las mejores especialistas en compuesto.

“Estoy muy contenta porque le decía a mi entrenador que algo estamos haciendo bien, porque no solo fue en una competencia en la que me fue bien, es desde enero que la forma en que estamos trabajando nos ha funcionado; me sigo preparando de la misma manera porque tengo la Final de Copas y unos Panamericanos Universitarios”, indicó la deportista de 21 años, en entrevista reproducida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

(FOTO: ESPECIAL)

La coahuilense contribuyó con una de las tres plazas a Santiago 2023 que se obtuvieron en los Juegos Panamericanos Juveniles Cali-Valle 2021; sin embargo, ante este hecho, la arquera sigue preparándose para lograr más lugares a la justa continental.

“Voy motivada porque a pesar de ganar la plaza para Santiago 2023, quiero que se ganen más plazas posibles para México; quería cerrar mi etapa como juvenil con los mejores resultados”.

Sobre su próxima competencia: la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco, que se disputará en Tlaxcala, los días 15 y 16 de octubre, destacó el nivel que se estará mostrando en México con los mejores 16 arqueros en compuesto, en ambos géneros.

“Todas van a dar su máximo; en la primera Copa, en Corea, el nivel fue alto nada que ver con una competencia nacional y cuando las volví a ver en Medellín, vi que estaban tirando más que en Corea; sin dudas todas están trabajando a más no poder para llegar en ese alto nivel a la Final”, señaló.

Además de la Final del prestigioso torneo, Quintero García se perfila para estar presente en los segundos Juegos Universitarios Panamericanos, que tendrán como sede Mérida, Yucatán, del 14 al 26 de octubre, donde tiene en la mira obtener resultados favorables.

“Es una ventaja que vayan a ser en México, el probar este tipo de competencias, también es algo nuevo, siento que va a servir de preparación para el Panamericano de este año”.

Finalmente, mencionó que este año ha sido de los más éxitos en su carrera deportiva, el cual logró gracias a la constancia, dedicación y a la paciencia de llevar poco a poco su proceso de juvenil a mayor.

“Espero seguir así, porque la verdad me he esforzado bastante desde que estaba juvenil y mi sueño era estar en selección mayor; el llevar bien mis procesos me ayudó a alcanzar esa madurez a la hora de competir y me ayudó a ser la atleta que soy ahorita”, puntualizó.