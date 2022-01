Coahuila y Durango, entre las cuatro entidades con menos interés en la revocación de mandato

Coahuila y Durango se quedaron cortos en los apoyos ciudadanos requeridos para realizar la Consulta sobre la Revocación de Mandato, de acuerdo a la información del Instituto Nacional Electoral (INE), al 18 de enero.

El estado de Coahuila cuenta con una lista nominal de 2 millones 218 mil 99 ciudadanos, por lo que el apoyo requerido en la entidad era de 66 mil 543, el equivalente al 3 por ciento. No obstante, el resultado arroja solamente 9 mil 524 firmas, es decir, apenas un 14.31 por ciento.

En el caso de Durango, se requerían 39 mil 633 firmas, pues la lista nominal es de un millón 321 mil 88 ciudadanos, pero se obtuvieron 7 mil 284, el equivalente al 18.38 por ciento.

Ciudad de México y Tabasco fueron las más altas en obtención de apoyos, con un 220.69% y 246.42% respectivamente. En contraste, las que menor interés presentaron en la consulta fueron Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Durango.

A nivel nacional, el promedio fue de 107.45%, pues se obtuvieron 2 millones 963 mil 830 firmas y se requerían 2 millones 758 mil 227, según el reporte del INE, denominado Estadístico General de Dispersión para la Revocación de Mandato 2021-2022.

En la captación de firmas con la aplicación móvil, se han detectado 296 mil 980 registros con inconsistencias, 90 mil 712 de los cuales, son duplicados del mismo ciudadano (mismo promovente), también hay otros con credencial no válida, firma o foto no válida, etc. En cuanto a la captación de firmas mediante formatos en papel, se han encontrado 526 mil 866 inconsistencias, de las cuales, 163 mil 868 fueron duplicados de la misma persona.

Con base en lo establecido en la Ley General de Revocación de Mandato, para que el ejercicio de democracia directa se realice, se requiere del respaldo del 3% de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal en al menos 17 de entidades, lo que sí se concretó.