Coahuila va por su propia secuenciación genómica ante variantes del coronavirus

Ante la presencia de ómicron en la entidad, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, hará una propuesta para que el Estado realice su propia secuenciación genómica y que de esta forma se puedan identificar y clasificar rápidamente las variantes preocupantes y/o de interés.

El funcionario dijo que depender del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) es "muy difícil" pues de 100 muestras del virus SARS-CoV-2 que se envían a la Ciudad de México para su secuenciación genómica, solo se procesan entre 25 y 30.

"No nos vamos a escapar de la oleada mundial, la oleada mundial viene con ómicron. La secuenciación no la estamos haciendo, nosotros mandamos secuenciar pacientes en los que tenemos sospechas, pacientes que vienen de Estados Unidos, pacientes que vienen con síntomas diferentes, esos los mandamos secuenciar y el InDRE los selecciona, los que ellos quieren. De esos fueron tres pacientes de un hospital particular de Torreón, Coahuila, que salieron positivos, infiero que habrá muchos más", comentó.

Bernal explicó que la variante ómicron es más contagiosa y su periodo de incubación es más corto además de que es más benévolo.

Comentó que si bien se ha incrementado en los últimos días el número de nuevos contagios de COVID en Coahuila, no se ha reflejado en las hospitalizaciones ni en las defunciones.

El secretario dijo que la población debe estar tranquila y acudir oportunamente a las células de vacunación pues ómicron responde al biológico anti-COVID.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que las medidas más eficaces que toda persona puede tomar para reducir la propagación del virus causante del COVID-19 son: mantenerse a una distancia de al menos un metro de las demás personas, llevar un cubrebocas bien ajustado, abrir las ventanas para ventilar las estancias, evitar los lugares abarrotados o poco ventilados, mantener limpias las manos, toser y estornudar en la flexura del codo o en un pañuelo desechable y vacunarse cuando les llegue el turno.

Dado que la variante ómicron se considera preocupante, la OMS recomienda varias medidas a los países, entre ellas aumentar la vigilancia y la secuenciación de las muestras tomadas de los casos.

Oleada mundial de COVID-19

Ómicron en Torreón.

*La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó esta semana los tres primeros casos de la variante preocupante ómicron (B.1.1.529) en la entidad. Todos se detectaron en el municipio de Torreón y se trató de dos mujeres y un hombre con antecedente de viaje a Dallas y a Nueva York, en Estados Unidos.

*Las dos mujeres de 21 años y un hombre de 55 años se realizaron previamente la prueba de PCR y fueron atendidos en un hospital privado de la ciudad.