'Coahuila va bien, pero podría estar mejor', dice subsecretario de Seguridad Pública

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, reconoció las labores en materia de seguridad pública y nacional que se han estado llevando a cabo y en Coahuila han tenido resultados que considera favorables.

De igual forma, adelantó que existe intención de buscar la gubernatura de Coahuila, y sumar a la entidad al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que actualmente están en el momento para "derrotar al grupo en el poder".

Sin entrar en detalles, destacó que hay que esperar a lo que Morena determine a través de las encuestas y sus mecanismos de elección de precandidatos; mientras, aseguró que se sigue trabajando junto al Gobierno de Miguel Ángel Riquelme en brindar certidumbre a la población.

Traes un proyecto en defensa de la 4T, ¿de qué se tiene que defender la cuarta transformación?

Hay desinformación, luego no se dicen las cosas que se están realizando, particularmente porque sentimos que el Gobierno estatal, de todo lo que dice o hace el Gobierno federal, lo tergiversan o minimizan, sobre todo en materia de seguridad social, salud, migración.

Al mismo tiempo aprovechamos para recoger la demanda social, como en Parras, donde se acercó un grupo de ejidatarios por un conflicto que tienen con unos empresarios de esa localidad. También ellos ya se nos habían acercado. En estos foros también recogemos otros temas.

Sobre el conflicto de los ejidatarios en Parras, ¿ya ha habido alguna resolución?

Se estableció un comité entre el sector privado y público, para que revisen donde están los problemas… Ellos han convivido durante décadas de manera pacífica, reconociendo sus derechos.

El conflicto tiene que ver con los aforos de agua, y la Conagua también quedó de revisar sobre los usos ilícitos del mismo, el cual llega en menor medida al ejido San Lorenzo y Casa Madero.

La presión entre ambos por tener agua recrudece.

Veía la portada de Siglo Nuevo, La Tragedia del Agua, este es un tema muy importante que implica a México y a Coahuila particularmente, nos debe de importar, es un tema de seguridad nacional.

El día de mañana, problemas comunitarios que hoy vivimos en Parras pueden derivar en problemas estatales y nacionales, incluso entre países.

Lo que ve la secretaría de Seguridad no solo es seguridad pública, ve también la seguridad nacional. Recordarás el problema que hubo del agua en México y Estados Unidos, y me tocó estar muy de cerca y sé un poco, no la parte técnica, pero sí sobre el conflicto.

¿Cómo vez el escenario de seguridad en México?

Hay que ver la seguridad como un conjunto de factores, no solo los casos de mayor impacto, que evidentemente, el homicidio es el delito más grave. Hay que medirlo con otros indicadores, como lo son robos, secuestros, respeto a la propiedad privada, una serie de pruebas en las que hemos podido avanzar.

Todos los delitos de carácter patrimonial han bajado, por ejemplo, y en el tema del homicidio sí tenemos una batalla permanente, porque este implica disputas entre grupos criminales. Esto se complica en regiones específicas.

El Gobierno federal tiene hoy la tarea de atender estos casos, lo hacemos en Zacatecas, ahora estamos en Nuevo León, donde buscamos instalar a un fiscal contra homicidios.

¿A Coahuila como lo ves?

A Coahuila le está yendo bien, pero podría estar mejor, tenemos un problema de pandillerismo violento en algunas zonas y la adicción.

Tenemos controlados los temas de los homicidios, porque ahí interviene el Gobierno estatal y federal.

¿Ha habido buena coordinación?

Hay buena coordinación en la mesa, ¿pero qué pasa?, el Gobierno del Estado se quiere adjudicar todo el mérito, entonces dicen, "es que esto es Coahuila", y yo preguntaría, ¿y los cinco mil 400 efectivos federales que te ayudan todos los días?, ¿las áreas de inteligencia del Gobierno de México?

En la mesa se trabaja bien, pero en público critican.

Has cuestionado el problema de la deuda, pero fue un problema generado por Humberto Moreira, pero ahora él es Morena.

Es un problema que ha sido consecutivo, fue más fuerte en el periodo de Humberto Moreira, pero siguió Rubén Moreira, Jorge Torres, Miguel Riquelme, y no se ha hecho nada.

Ha habido una omisión, se tapan unos a otros, al final de día es el mismo grupo político.

¿Aceptarías a Humberto Moreira para participar en un proyecto tuyo?

Como lo hemos dicho, no va a haber borrón y cuenta nueva, no va a haber complicidades, yo respeto lo que dice cada quien, pero nosotros tenemos una ruta muy clara del cambio en el estado.

Pero del PRI y PAN, quienes no estén de acuerdo con proyectos de la Alianza, son bienvenidos, no importa de dónde vengan, sino a dónde vamos.

Comentaste para nosotros sobre la posibilidad de contender para gobernador, ¿lo harías?

Efectivamente, y creo que a partir de este acercamiento cada vez más constante en las diferentes regiones de Coahuila, hay esa intención.

Hay que respetar los tiempos electorales, las reglas, pero de manera personal te diría, busco ser gobernador de Coahuila.

Las encuestas son un termómetro, pero hay que ver que fuerza política tienes.

Considero que tenemos el momento para poder derrotar al grupo que está en el poder.

¿Durango sirve de experiencia?

Cada estado tiene su dinámica, aunque sí es una experiencia, pero hay que recordar que Durango ya tuvo la alternancia a nivel local.

Ya lo demás, mis compañeros harán el análisis correspondiente.