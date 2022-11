Coahuila se consolida como la capital del vino, al ganar 30 medallas para sus vinos y cuatro para sus espirituosos, además de convertirse en la mejor edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Tomando en cuenta lo expuesto, añadió, 2022 fue un año extraordinario, ya que se rompe récord, con un total de cuatro "Grandes Medallas de Oro", para Bodegas Los Cedros Chenin Blanc 2021, Camino Corazón Rosado 2022, Casa Madero Gran Reserva Shiraz 2018 y Parvada Selección del Enólogo 2018.

Se obtuvo también 9 Medallas de Oro y 17 Medallas de Plata, sumó cuatro preseas para destilados: Gin Rusé Floral, con Medalla de Oro; Gin Rusé, con Medalla de Oro, y los Sotol Blanco Hacienda de Canutillo y Sotol Rey David, con Medallas de Plata.

Informó que en esta 6ª Edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, celebrada del 16 al 18 de noviembre en Parras de la Fuente, compitieron un total de 737 vinos y espirituosos, de 21 estados productores de México y los Estados Unidos.

POSICIÓN DE COAHUILA

Riquelme Solís consideró que Coahuila se encuentra ante el mejor concurso que se ha realizado en seis años, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos y todo su equipo. "Coahuila está en una etapa para realizar eventos de talla internacional, no (sólo) de este tamaño, sino 10 veces más grande", aseguró.

El Director del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles expresó que se tiene una excelente oferta turística, con hoteles de primer nivel, con una capacidad organizacional increíble".

Adriana Torres de la Huerta, jurado de Destilados, compartió que en el concurso encontraron productos muy buenos, tanto destilados como vinos: "Es un gran Pueblo Mágico, y definitivamente, yo creo que todos vamos a volver".

Andrés Amor Marques, sommelier y Director de la empresa Food & Wine Consultant, destacó el éxito de la organización. "El vino mexicano sigue creciendo en calidad, y el país invitado, Estados Unidos, nos enseña que aún hay camino por recorrer para México, porque vamos por gran camino.

El Director de la Escuela Mexicana de Sommeliers, Ricardo Espíndola, comentó: "Yo ya tenía la oportunidad de conocer, he venido muchas veces, pero esta vez sí me voy enamorado, porque nos mostraron el Parras profundo, me voy muy satisfecho y agradecido".

Georgina Salazar, jurado, resaltó el crecimiento del vino en la entidad: "Estoy bien conmovida con toda la historia de los dinosaurios, todo lo que dejaron para los suelos paleontológicos, que se ve en los vinos".