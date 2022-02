Coahuila podría refinanciar su deuda pública antes de 2024

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, afirmó que pese al panorama de adversidad económica que se vive a nivel nacional y los compromisos de deuda que tiene la entidad, se tiene un manejo responsable de las finanzas.

Cuestionado este lunes por El Siglo de Torreón, señaló que se mantiene el proceso para reorientar recursos públicos a los rubros que se consideran como prioritarios desde 2020 hacia la fecha, tal es el caso de la salud pública, la seguridad y los procesos de atracción de inversiones nacionales y extranjeras.

“Hoy Coahuila está fortalecido en materia de salud, de educación y de seguridad pública, así como de la reactivación económica, son cuatro rubros que hoy permiten a Coahuila seguir equilibrado y estable, es decir, el dinero no se está metiendo a ocurrencias, es a lo que realmente requiere Coahuila en este momento. Estamos convencidos que si manejamos bien la pandemia en materia de salud, podemos reactivar nuestra economía con mayor fortaleza, estamos convencidos también que si continúa Coahuila con los indicadores que lleva hoy en materia de seguridad, tendremos empleo y tendremos también mayor certidumbre para quien viene a invertir”, dijo.

Deuda por cada habitante es de 13 mil 582 pesos

Riquelme además hizo referencia al tema de la deuda pública que tiene Coahuila, rubro para el que solamente en este 2022 se deberán destinar más de 5,600 millones de pesos, atendiendo un compromiso global de más de 38 mil millones de pesos, monto que tiene sus antecedentes en el entonces gobierno de Humberto Moreira.

Riquelme Solís dijo que en ese sentido las condiciones financieras de la entidad podrían permitir “refinanciar en partes” la deuda pública, lo que podría derivar en mejores perspectivas financieras para el pago de ese compromiso.

La entidad contará este año con 56,888 mdp y destinará 5,674 millones a deudas bancarias

“Hay un manejo responsable de las finanzas, lo único que yo buscaría siempre sería mejorar las condiciones financieras en nuestra entidad, siempre las hemos buscado, lamentablemente en la época de pandemia no se dieron oportunidades para refinanciar en partes la deuda pública, pero seguimos explorando este año y el próximo, que se pudieran dar mejores condiciones en el manejo de la deuda, eso sí está en mi expectativa, de pedir no, no pediremos a largo plazo, los financiamientos que nosotros hemos pedido a corto han sacado la problemática y los proyectos de las y los coahuilenses”.

