Coahuila, entre estados con mayor desabasto de medicamentos durante 2022

Al cierre de diciembre, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) entregó apenas tres de cada cuatro productos solicitados por los sistemas estatales de salud.

De acuerdo con un documento del organismo creado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desabasto general fue de 25.39% del total.

La organización civil Nariz Roja dio a conocer el documento oficial, alojado en el sitio web del Insabi, en el cual se detallan las partidas solicitadas por las entidades, las que cumplieron con los requisitos para surtirse y las efectivamente entregadas. El texto no especifica qué producto requirieron los estados, sino únicamente refleja la cantidad total.

Al revisar la cifra de partidas solicitadas, que pueden ir desde algodón, gasas, batas para médicos o medicinas para tratamiento de cáncer, se observa que hay siete entidades con un desabasto mayor al promedio: Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Puebla, Estado de México y Veracruz, en ese orden.

Coahuila presenta el caso más alarmante, ya que casi la mitad de lo solicitado, 47.6%, no se entregó. En Zacatecas, el desabasto llegó a 39.6% y en Nayarit, a 32.6%. Por el contrario, los estados con menos falta de insumos son Guanajuato, con 0.9%; Aguascalientes y Nuevo León, que siguen operando sus propios sistemas de salud, 1.8% y 1.9%, respectivamente.

El documento enlista solicitudes y entregas en orden alfabético, pero no aclara particularidades, por ejemplo, que Chihuahua, el estado con mayor extensión territorial del país, requirió apenas 497 mil piezas, mientras Chiapas pidió 25 millones de productos. Ambos palidecen ante lo solicitado por el Estado de México, la entidad más poblada del país, que demandó 124 millones 330 mil artículos, 33% del total.

Con la desaparición del programa Seguro Popular, el Insabi se quedó con los recursos de los fondos para la salud y se convirtió en el encargado de negociar precios, adquirir productos y distribuirlos a los estados, lo que, según especialistas, ha provocado que los medicamentos no se surtan a los estados en tiempo y forma. De acuerdo con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, los estados de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Veracruz y Guerrero ya han entregado sus sistemas de salud al sistema IMSS-Insabi, que se encargará de dar atención y medicinas.

Problema, para largo

Expertos consideran que es necesario ver más allá de lo que dicen los números fríos, ya que si bien el documento reconoce expresamente carencia en uno de cada cuatro productos solicitados, deja en la oscuridad qué falta por entregarse, algo especialmente delicado cuando se trata de tratamientos para enfermedades progresivas o degenerativas.

Xavier Tello, médico de profesión, consultor y autor del libro La tragedia del desabasto (Planeta 2022), señala que la estadística dada a conocer es imprecisa.

"Las autoridades dicen: 'Tenemos cobertura de 74%', pero eso no explica nada. Lo importante sería saber cuántos tratamientos están incompletos.

"Para empezar, no sabemos qué está en desabasto, no hay manera de saberlo porque las autoridades no han creado una base de datos que se pueda consultar de manera fácil y amistosa".

Como ejemplo, señala: una base de datos permitiría dar clic en la casilla correspondiente a Durango o cualquier otro estado para saber qué pidieron, qué les entregaron y qué hace falta.

En refuerzo de esta idea, el miércoles pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en 2023 se pondrá en marcha un programa para que los usuarios del sistema de salud local reporten qué medicamentos faltan para que el Insabi e IMSS Bienestar los suministren.

"Va a haber un sistema donde la ciudadanía va a estar diciéndole a la jefa de Gobierno qué medicamentos faltan, si hubo algún problema en algún hospital o algún centro de salud".

Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja, que desde hace 13 años gestiona apoyos para niños enfermos de cáncer, señala que para los afectados por esa enfermedad, sean niños o adultos, la falta de medicamentos es constante y actualmente está arriba de 80%, pese a que hace unos meses se tenía casi la mitad del necesario.

SITUACIÓN DE LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN EL PAÍS

EMITIDO POR INSABI - UNOPS

ENTIDAD FEDERATIVA NO. DE CLAVES PIEZAS

Aguascalientes 106 334,548

Baja California 921 14,494,139

Baja California Sur 668 3,582,460

Campeche 975 3,138,431

Chiapas 1,550 25,966,764

Chihuahua 220 497,262

Ciudad de México 874 20,578,007

Coahuila de Zaragoza 1,145 13,088,132

Colima 829 1,427,488

Durango 961 10,355,005

Guanajuato 128 2,612,177

Guerrero 1,096 39,607,226

Hidalgo 1,081 26,825,059

Jalisco 495 3,589,697

México 1,065 124,330,063

Michoacán de Ocampo 1,186 37,821,131

Morelos 225 2,503,426

Nayarit 707 4,463,078

Nuevo León 119 933,292

Oaxaca 1,089 25,131,463

Puebla 1,177 31,075,985

Querétaro de Arteaga 980 10,606,665

Quintana Roo 567 4,493,138

San Luis Potosí 1,307 21,081,163

Sinaloa 1,043 7,220,564

Sonora 606 7,669,258

Tabasco 901 27,933,437

Tamaulipas 142 972,328

Tlaxcala 933 16,876,284

Veracruz de Ignacio

de la Llave 1,333 45,120,453

Yucatán 1,198 7,070,802

Zacatecas 1,071 16,337,119

Total general 1,874 557,736,044

RECIBIDO POR LA ENTIDAD

No. DE PIEZAS RECIBIDAS

328,932

10,387,124

3,080,001

2,490,366

21,668,184

468,252

17,713,157

6,859,139

1,088,703

8,852,235

2,588,658

28,014,602

22,105,187

3,086,138

86,484,312

25,830,260

2,010,478

3,009,940

915,477

20,721,502

21,505,729

8,019,876

3,820,706

17,373,450

6,159,378

6,407,398

23,287,575

923,494

13,791,166

31,572,385

5,609,891

10,146,136

416,319,831