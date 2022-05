Coahuila descarta Ley Seca por elecciones en Durango

Quedó prácticamente descartada la posibilidad de aplicar la llamada "Ley Seca" en el estado de Coahuila de cara al próximo fin de semana, toda vez que el 5 de junio se llevarán a cabo elecciones en todo el estado de Durango.

Fue el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien señaló que de acuerdo a revisiones reglamentarias no se tiene una obligación para que se limite o prohíba la venta de alcohol con respecto a las elecciones en Durango, aunque ello no significa que no se vayan a realizar operativos de seguridad conjunta, por lo que se establecerán algunos canales de trabajo coordinado con la autoridades en el estado de Durango y con los municipios de la Laguna en toda su zona metropolitana.

-

"El próximo domingo hay proceso electoral en el estado de Durango, hoy (lunes) pedí al subcomité que en reunión de trabajo el día de mañana (martes) analizará todos los operativos necesarios, porque Coahuila no tendrá Ley Seca, Durango sí, entonces tendremos los operativos para que no se compre envasado y se llevé a Gómez Palacio, ni tampoco haya clandestinaje dentro del cruce entre Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, tendremos los operativos necesarios para evitar esa compra, que luego se da porque en un estado se tiene Ley Seca y en otro no, a nosotros no se nos obliga a tener Ley Seca".

Riquelme precisó en ese tema que no se estará permitiendo el acarreo de bebidas alcohólicas cerradas desde Torreón hacia Gómez Palacio, además de que habrá una especial vigilancia en todos los establecimientos para evitar la venta clandestina o fuera de los horarios permitidos.

Señaló que ese tipo de acciones ya se han ejecutado en el pasado y tomando en cuenta que la Laguna es una región entre 2 estados, por lo que se tienen claros los canales de comunicación y coordinación entre Coahuila y Durango.

"Ya se hizo en alguna ocasión y funcionó, en otra ocasión allá no nos ayudaron en el proceso electoral y mucha gente se estaba cruzando a comprar, tuvimos que poner nosotros retenes, pero en esta ocasión nosotros sí vamos a colaborar para que se pueda llevar a cabo el proceso electoral con las posibilidades que debe tener cualquier elector, en su derecho a votar, nosotros también evitar que se genere un mal comportamiento por cualquier situación, sobre todo en el consumo de bebidas alcohólicas... Estaré hablando con el gobernador de Durango (José Rosas Aispuro) para dárselo a conocer, que podamos ponernos de acuerdo y colaborar", dijo Riquelme Solís.