Clausuran casino en Mérida que colocaba cámaras en los baños de mujeres

A través de redes sociales usuarios se pronunciaron contra el Winpot Casino de Mérida, Yucatán, luego de que se viralizaran una serie de imágenes que exhiben la presencia de cámaras instaladas en los sanitarios de las mujeres.

La denuncia original habría sido expuesta por un exempleado del casino ubicado en Plaza Las Américas, quien señaló haber sido despedido tras quejarse por las cámaras ocultas que filaban a las clientes en los baños.

"Estando trabajando en el casino Winpot Mérida me di cuenta de que en el baño de damas había una cámara oculta, lo cual no me pareció e inmediatamente se lo hice saber al gerente de nombre Juan Manuel V.Z", señaló el extrabajador en su denuncia.

Tal como se aprecia en las imágenes, una de las cámaras se encontraba en una de las esquinas del baño, siendo poco visible para las clientas.

(REDES SOCIALES)

Clausuran casino

De acuerdo a medios nacionales, el casino Winpot fue clausurado por las autoridades yucatecas durante la noche del miércoles.

Cabe señalar que el motivo por el que las autoridades clausuraron el casino fue por 'violar el reglamento de Protección Civil estatal', aunque se piensa que el motivo real fue por la viralización de las imágenes que exhiben las cámaras en los baños.