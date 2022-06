Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de CDMX, da positivo por segunda vez a COVID-19

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX dio positivo a COVID. Informó así en su cuenta de Twitter: "Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse", publicó.

Esta es la segunda vez que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México da positivo al virus de coronavirus, pues en octubre de 2020 también anunció que se encontraba contagiada, por lo que estaría trabajando en aislamiento.

El pasado 12 de junio, Sheinbaum participó en una asamblea informativa de Morena en el Estados de México (Edomex) junto a otras figuras de la política nacional y el gabinete del presidente López Obrador como Adán Augusto, Mario Delgado e incluso la excandidata a la gubernatura de Durango, Marina Vitela.