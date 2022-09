Claressa Shields y Savannah Marshall reviven su rivalidad el próximo sábado

La Campeona Medio del WBC, WBA y IBF, la estadounidense Claressa “GWOAT” Shields, enfrentará a la inglesa Savannah “The Silent Assassin” Marshall, campeona WBO, en un combate unificatorio que será el estelar de una cartelera que se llevará a cabo este sábado 10 de septiembre, en la Arena O2 Arena, de Londres, Inglaterra.

Esta pelea de Shields contra Marshall genera máximo interés porque hay una rivalidad de de años entre ellas. Ambas se enfrentaron en el boxeo aficionado, en donde Marshall superó a Shields por decisión en 2012 en Qinhuangdao, China. Shields tuvo marca de 77-1 como amateur y es la única boxeadora en ganar títulos indiscutibles en dos divisiones como profesional.

FOTO: ESPECIAL

“Significa mucho estar aquí. Estoy agradecida de que los fanáticos del Reino Unido me hayan aceptado, una vez más, para venir aquí y pelear. Savannah Marshall tuvo suerte en 2012, pero no la tendrá en 2022. Yo tenía 17 años y también Londres albergaba los Juegos Olímpicos y la favorecían”, dijo Shields.

Por su parte, Marshall confía que a pesar de la admiración y respeto que siente por Shields, ganará todos los títulos mundiales.

FOTO: ESPECIAL

“Soy una fan de Claressa Shields. Lo que ha hecho por el deporte es increíble. Es una pionera del deporte, pero la realidad es que no me ganará. La primera vez que peleamos ella no actuó y no volverá a hacerlo el 10 de septiembre. He noqueado a personas con las que peleaste 10 rondas. No solo voy a vencerte. Voy a lastimarte y superarte. Esto es todo lo que necesitas saber. Soy una mejor peleadora”.

Sin duda alguna, este combate de Shields contra Marshall genera mucho interés, en una velada histórica de este sábado en la Arena O2, ya que, en el principal duelo de respaldo, Mikaela Mayer enfrentará a la campeona del WBC, Alycia Baumgardner.