Claman justicia en Durango por feminicidio de 'Lupita'

El feminicidio de Lupita se mantiene impune hasta la fecha, por lo que la tarde del lunes decenas de personas salieron a las calles a exigir justicia.

Durante el trayecto del Congreso del Estado hasta el Centro de Convenciones Bicentenario (CCB) familiares, amigos y otras personas que acudieron a la marcha, mostraron cartulinas y gritaron consignas demandando a las autoridades agilidad en la detención del presunto responsable.

Expusieron también que temen por la integridad de la familia y amigos, por lo que urgieron a que haya agilidad por este caso en el que una madre de familia fue asesinada, dejando a sus hijos en la orfandad. “Nos dicen que lo están buscando ahorita, que ya tiene orden de aprehensión y todo, es todo lo que nos han dicho nada más”, estableció la mamá de Lupita, la señora Margarita Vázquez Arroyo.

Descartó que hayan recibido amenazas, aunque reconoció que la familia no está tranquila desde que ocurrió la tragedia. “Son dos semanas que han sido muy duras para toda la familia y los amigos de mi hija (...) de no poder asimilarlo y pedimos justicia, es lo que venimos a exigir, porque tienen que encontrar a ese asesino, lo tienen que encontrar, yo no creo que se lo haya tragado la tierra, tienen que encontrarlo, yo quiero hechos y quiero creer en nuestras autoridades que tenemos”, complementó.

Reiteró que ya había indicios de violencia hacia su hija, por lo que exhortó a las mujeres a que no tengan miedo y acudan a interponer su denuncia en caso de violencia, “no tengan miedo porque por eso pasan este tipo de situaciones porque nosotras las mujeres les tenemos mucho miedo a los hombres. Les digo a las mujeres que no se dejen, protesten, denuncien si sufren malos tratos, violencia, amenazas, que reporten ante Fiscalía”, enfatizó.