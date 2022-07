Ciudad Nazas de Torreón lleva 10 años en el olvido

Calles sin camellones, con fallas constantes en el alumbrado público, así como daños al pavimento de gran parte de sus vialidades, son solo algunas de las quejas que habitantes de la colonia Ciudad Nazas de Torreón tienen en contra de las autoridades municipales, de las que afirman que tienen "años sin hacer caso".

Durante ayer martes en la mañana El Siglo de Torreón acudió al sector para atender una serie de reportes de parte de los vecinos de la zona, destacaron el mal estado del pavimento en las calzadas Bartolomé de las Casas, Canal de la Concha, así como Del Pedregal y Canal de San Antonio, vialidades de las que afirman haberse quedado sin atención de las autoridades desde hace prácticamente 10 años.

"Es mi pasada para recoger a mi niño de la escuela, está tan mal que o se puede ni caminar, imagínese los carros, no hay camellón ahí en medio y en las noches no se ve que hay un pedazo ahí de piedra, es lo que era antes pero está todo dañado... No hay pintura, no hay nada, lo que sí hay son hoyos, si uno no se fija se anda cayendo, necesitamos que vengan de perdido a rellenar los baches, ya de pavimentar pues ni hablamos", reclamó la señora Esperanza Martínez, esto en alusión al cruce de las calzadas Bartolomé de las Casas y Canal de la Concha.

Martínez afirmó que, fue especialmente durante la pasada administración municipal, cuando en Ciudad Nazas vivieron el mayor abandono de servicios públicos, esto pese a los constantes llamados a que se atendieran las quejas que iban surgiendo en cada una de las cuadras de la colonia.

Tomando en cuenta lo anterior dijo que existía una expectativa positiva por el cambio político de administración en diciembre pasado, pero hasta este mes de julio no han observado alguna acción destacada en favor de los servicios de su sector, ubicado al Oriente de la Ciudad y cercano a la zona de La Cortina y Santa Fe.

"Nos tienen abandonados todos, esperemos que se pongan un poquito las pilas y nos vengan a ayudar, Zermeño de plano ni se acordó de nosotros, allá por el cárcamo se les cayó muchas veces el colector, disque arreglaron pero hace poquito otra vez todo se inundó de aguas negras en la Juárez... Ojalá que nos atiendan por favor", indicó la vecina.

Otros comerciantes del espacio además destacan otros factores como los constantes robos y actos de vandalismo en sus establecimientos.

DEMANDAN MAYOR PRESENCIA POLICIAL

Señalan que no solamente son persistentes quienes se dedican a realizar grafitis en las fachadas de los negocios y fincas, sino que desde finales del año pasado han estado registrándose atracos en elementos como tubería y cableado de cobre, puertas y ventanas metálicas, tapas de alcantarillas, así como del llamado robo "hormiga" en algunos espacios.

En ese sentido llaman a la Policía de Torreón a que se incrementen los rondines de vigilancia en todo el sector, especialmente en los espacios que cuentan con misceláneas, tiendas de conveniencia, locales de ventas de alimentos, ferreterías y demás.