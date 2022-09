Cinco jugadores dejan la concentración del Tricolor por lesión

La Selección Mexicana de Futbol ya sufrió algunas bajas tras victoria 1-0 ante Perú. Dos de quienes pelean por un sitio como centrodelantero dejaron la concentración del equipo en Estados Unidos para ser atendidos de lesiones.

De cara al partido ante Colombia, el segundo de la presente Fecha FIFA, el Tricolor informó de los jugadores que abandonan la concentración del equipo del "Tata" Martino.

Se trata de Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Luis Romo, Jorge Sánchez y Héctor Herrera, quienes no seguirán trabajando en California con el cuadro mexicano.

"Los cinco jugadores, de común acuerdo entre la Federación Mexicana de Futbol y sus clubes, fueron cedidos del domingo 18 al domingo 25 de septiembre para trabajar su rehabilitación esta semana con el equipo dirigido por Gerardo Martino", mencionó la Femexfut.

La Selección agradeció a los clubes por permitir que los jugadores se incorporaran a los últimos partidos del combinado antes del Mundial de Qatara 2022.

No hay quejas

Minutos después de la victoria ante Perú, el técnico del Tricolor, Gerardo Martino aclaró que no cree que haya una campaña de la prensa en su contra, pese a las declaraciones en las que ha dejado ver que hay una crítica excesiva hacia él.

"Nunca dije que hay una campaña en mi contra", aclara. Es más: "Me siento feliz, ilusionado, con ganas de ir a enfrentar el desafío. No hay ningún sentimiento de que haya alguien en mí contra. Lo que me ocupa es cómo estamos y siento que estamos bien; que los jugadores están bien. Hay un sentimiento positivo, siento que nos va a ir bien", dijo el estratega nacido en Argentina.