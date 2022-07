Ciclovía será decisión de mayoría, dice alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, realizó una reflexión respecto a la forma en la que será abordado en adelante el tema de la ciclovía de la calzada Colón, señaló que al margen de que sus intenciones o la de grupos específicos de la sociedad civil, se privilegiará la toma de decisiones del consenso y apelando a que la mayoría esté de acuerdo; en ese sentido rechazó las voces que tachan de "unilateral" a su administración, esto luego de haber manifestado la posibilidad de que la ciclovía de la Colón se reubique a la zona del camellón central.

Cuestionado esta semana sobre el tema, mismo que ha generado diversas críticas y comentarios a favor, el alcalde señaló que su intención en todo caso es apostar por la mejora de los servicios y espacios públicos, pero siempre tomando en cuenta la determinación de la voluntad de la mayoría.

"Te voy a decir mi opinión de la reubicación de la ciclovía y de todo lo que esté mal hecho, yo creo que es importante hacer conciencia de que hoy vivimos en un mundo globalizado y moderno y que ocupamos darle el respeto peatonal, a los ciclistas que merecen, es importantísimo, es más, es una política pública que debemos de llevar, pero hacerlo bien también nos obliga, no quiere decir que es hacer una decisión unilateral, esto va a ser algo consensuado, si hay la necesidad de cambiarla lo vamos a poner en la mesa para hacer algo bien hecho, no el que esté hecho quiere decir que esté bien hecho, lo que sí queremos es hacerlo bien y ponerlo en la mesa para que no sea una decisión unilateral, que sea una decisión consensuada con la mayoría".

Señaló que los grupos minoritarios que se puedan pronunciar respecto al tema serán tomados en cuenta, aunque en todo caso será la voluntad de la mayoría la que se tome como referencia a la hora de tomar una determinación final sobre la ciclovía y sobre otros temas de ordenamiento vial.

"Si hay alguien que le incomode, ni hablar, pero me interesa que la gran mayoría esté de acuerdo, en lo que esté de acuerdo la gran mayoría, eso es lo que vamos a hacer".

Cabe recordar que el tema de la ciclovía de la calzada Colón ha generado polémica desde los primeros meses de inicio de la administración, cuando el alcalde Cepeda declaró que existía la posibilidad de retirarla en primer término, luego de reubicarla.

En junio pasado el mandatario local volvió a insistir en ese tema, señalando que se estaban realizando estudios para revisar la posibilidad de modificarla de alguna forma, aunque la intención era reubicarla en la zona del camellón central y con el objetivo de "mejorar" la movilidad en la zona.

Derivado de ello algunos colectivos han reclamado al alcalde, solicitando en todo caso apostar por la movilidad sustentable y privilegiando a los peatones y ciclistas sobre quienes utilizan vehículos particulares, esto tomando en cuenta lo que se hace en algunas ciudades del primer mundo, abonando no solamente en temas de seguridad vial, sino de cuidado al medio ambiente.

