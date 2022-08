Ciclo agrícola, reto para productores en La Laguna

El ciclo agrícola fue muy "retador" para los productores, tanto por el alto costo de los insumos como por las temperaturas que se presentaron en la región, que fueron muy altas, muy constantes, y desde meses muy tempranos, además de que evidenció una falta de mantenimiento en la infraestructura de riego por parte de la Conagua y los módulos del Distrito 017.

Luego del cierre de las compuertas de la presa Lázaro Cárdenas, que marcó la conclusión del ciclo de riego en la Comarca Lagunera, Pedro Fernández López, presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón, consideró que existe trabajo pendiente para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los módulos, pues se evidenciaron fallas en la infraestructura, como el socavón que se presentó en Gómez Palacio, además de que la presa requiere de mantenimiento.

"Era algo que abogamos con el tema de Agua Saludable, parte del presupuesto era para la modernización de los canales de riego, la tecnificación de los sistemas de riego, entonces sí se ve ahí, habiendo escasez de agua siempre hay oportunidad de mejorar las cosas y ahí podemos eficientizar mucho el uso del agua, aprovechar, dar mantenimiento a los canales, ver el estado de las presas, ver el estado de las presas para captar más agua, que no se nos pierda en los canales", expresó.

Señaló que este ciclo fue diferente, pues el socavón fue un tema que movió la distribución del agua, lo que derivó en beneficios o afectaciones, según el predio, mientras que, en el rendimiento, fue un ciclo muy retador, tanto por el costo de los insumos como por las temperaturas que se presentaron.

"Todo eso obviamente retaba al cultivo a situaciones más extremas", comentó, "la planta, al estar estresada, es más vulnerable a plagas, entonces hubo que tener más cuidado y atención, por lo tanto, un mayor costo para el productor".

Indicó que no se reportaron pérdidas por estos factores, aunque ello sería en el manejo particular de cada quien, pues no se registraron granizadas fuertes, de modo que la rentabilidad de cada cultivo se tendría que analizar con casos específicos.

PRESAS

La presa Lázaro Cárdenas, también conocida como El Palmito, cerró al 26 por ciento de su nivel ordinario. En este sentido, Fernández López dijo que es pronto para saber si el próximo año esto implicaría un miniciclo de riego, pues se esperan lluvias en los siguientes meses.

"Es muy pronto, obviamente todos estamos muy conscientes de la situación de las presas, porque de eso dependemos, pero yo creo que es muy pronto para ver una decisión", indicó.

En el reporte sobre las presas, la Conagua informó que ayer El Palmito tenía un almacenamiento de 743 millones de metros cúbicos (Mm3), el equivalente al 26 por ciento de su nivel ordinario, mientras que Francisco Zarco, también conocida como Las Tórtolas, tenía 86 Mm3, un 27 por ciento de su NAMO (Nivel de Aguas Máximo Ordinario), que se considera el volumen manejable.