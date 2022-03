Chumel Torres es el nuevo ideólogo del conservadurismo: AMLO

En tono irónico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el conservadurismo tiene un nuevo ideólogo: el comediante Chumel Torres.

"Ni conocí yo, no lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él, no vaya a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más, no sabía de él, pero ahora el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda Brozo ni nadie más les funciona, ya es Chumel".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo se refirió al comediante crítico de su administración.

El pasado 28 de febrero el presidente López Obrador se refirió a un tuit del comediante en que manifestaba su apoyo al expresidente Felipe Calderón.

"Usted nomas ordene y ya estufas", señaló Torres acompañado su publicación con una fotografía del expresidente Calderón, montando a caballo con una bandera en la mano, acompañado por cadetes del Heroico Colegio Militar en la Marcha de la Lealtad.