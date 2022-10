Christian Martinoli tunde a Guillermo Ochoa

Christian Martinoli es uno de los comentaristas deportivos que más sigue la gente por sus peculiares narraciones en los partidos de futbol, pero también por las opiniones que hace en momentos correctos y de forma directa.

Y esta vez lanzó una crítica al portero del América y de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, durante una entrevista con Enrique Garay en la que lo reconoce por sus grandes atajadas, pero también expone sus deficiencias como no saber achicar o salir a cortar los balones, algo que no quiso trabajar en su paso por el futbol europeo.

"Ochoa fue el portero más goleado de Francia, luego en España cuando anduvo con el Málaga y el Granada. Se fue al descenso en dos ligas distintas. Tuvo un Mundial impresionante en Brasil 2014 y en ese lapso se habló de clubes enormes para él como Liverpool y Milán, y sí, ataja cabrón, pero tiene muchas deficiencias", comentó.

E incluso recordó algunas declaraciones que en su momento hizo Rafael Puente, "Ochoa no recorre la portería, se tira de donde está, no achica mucho los disparos, no va por arriba´. Le preguntaron también a Néstor Verderi, que era entrenador de porteros en América en ese entonces, por qué no lo ponían a ensayar más los centros y respondió: ‘Solo pude dos y no más, que le digo’. Paco Memo supo acondicionarse con sus vicios y falencias que no trató mejorar porque debajo de los postes es figura con muchas condiciones, tapa muchas pelotas".

También destacó su etapa como arquero del Ajaccio en la Ligue 1 de Francia, en el que se convirtió en figura por las grandes atajadas que realizaba casi cada encuentro que disputaba. "Siendo un portero de equipo chico, lo de Paco Memo es como ver al portero de Martinica contra México. ¿Quién es el mejor de Martinica? El portero porque le llegan 10 veces, ataja siete y le meten tres, el juego puede acabar 3-0 y lo tachan de Dios, eso mismo es lo de Ochoa".

Finalmente, aseguró que Francisco Guillermo Ochoa no pudo llegar a un equipo de élite en el futbol europeo debido a que no cumplió con ciertas cualidades que necesitan los porteros, "Imagínate que tienes un gran Mundial, juegas en Europa, hablas francés. Olvídate del Milán o Liverpool. ¿Tú crees que el Lyon, Marsella o Burdeos no lo pudieron agarrar para que dejara al último lugar de la Ligue 1? ¿No crees que hubo visoría sobre Ochoa para saber cuánto costaba? Lo que vieron son sus deficiencias, en dónde no puede competir".