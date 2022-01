Choque múltiple provoca caos vial sobre la carretera Torreón-San Pedro

Choque alcance que involucró a 4 vehículos provocó intenso caos vial sobre la carretera Torreón-San Pedro cerca del periférico, dejando solo daños materiales y largas filas de vehículos por espacio de más de media hora.

Alrededor de las 13:00 horas se reportó el accidente en la citada carretera, que se ha convertido en una de las más transitadas por el crecimiento de la ciudad hacia la parte norte y donde hay decenas de fraccionamientos y tiendas comerciales.

Los vehículos circulaban con orientación de sur a norte, es decir, de Torreón a San Pedro, y en el desnivel a la altura del periférico se registró el choque alcance, en el cual participaron 4 vehículos.

El percance provocó que los vehículos involucrados se detuvieran para que los conductores revisaran los daños y marcaron al 911 solicitando la presencia de las autoridades.

Las largas filas no se hicieron esperar, toda vez que el carril donde se registró el choque quedó cerrado a la circulación, provocando molestias y desesperación entre los automovilistas al ver que no avanzaban y no sabían qué sucedía.

Más tarde hicieron su arribo agentes de Tránsito y Vialidad, así como los peritos de Accidentes del Tribunal de Justicia Municipal, que ordenaron mover los vehículos del accidente para permitir el libre paso.

Solo se registraron daños materiales y los conductores pasaron al Tribunal de Justicia Municipal.

Desorden

Sobre la carretera Torreón-San Pedro.

*El accidente vial provocó que se cerrara un carril, lo que ocasionó largas filas.

*Fueron 4 los vehículos involucrados en el choque alcance.

*Esa arteria es una de las más transitadas de la ciudad y más en las horas pico, de tal manera que fue un verdadero caos vial.