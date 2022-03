Choque en carretera Durango-Torreón deja cuatro lesionados

Durante la tarde de este domingo se registró un fuerte accidente vial entre un camión de carga conocido como tractocamión y un vehículo particular en la carretera libre que conduce a Torreón, a la altura del poblado 27 de noviembre; el tractocamión iba cargado con material de madera.

Al lugar llegó personal de seguridad así como elementos de cruz roja para brindar atención médica a los conductores y acompañantes, Guardia Nacional fue la autoridad encargada de delegar responsabilidades.

En el vehículo particular con placas de Coahuila viajaban 4 integrantes de una familia quienes presentaron heridas no de gravedad y su traslado a un nosocomio no fue necesario, el chofer del tracto camión presentó lesiones no consideradas como de gravedad.