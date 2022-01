Choque alcance provoca caos vial en la carretera Torreón - San Pedro

Un choque alcance que involucró a cuatro vehículos provocó un intenso caos vial sobre la carretera Torreón-San Pedro, cerca del periférico Raúl López Sánchez, de Torreón, dejando solo daños materiales y largas filas de vehículos por espacio de más de media hora.

Alrededor de las 13:00 horas de hoy viernes se reportó el accidente en la citada carretera, que se ha convertido en una de las más transitadas por el crecimiento de la ciudad hacia la parte norte, donde hay decenas de fraccionamientos y tiendas comerciales.

Los vehículos circulaban con orientación de sur a norte, es decir, de Torreón a San Pedro y en el desnivel a la altura del periférico se registró el choque alcance en el cual participaron cuatro vehículos.

El percance provocó que los vehículos involucrados se detuvieran para que los conductores revisaran los daños y marcaron al 911 solicitando la presencia de las autoridades.

Las largas filas no se hicieron esperar, toda vez que el carril donde se registró el choque quedó cerrado a la circulación, provocando molestias y desesperación entre los automovilistas al ver que no avanzaban y no sabían qué sucedía.

Más tarde hicieron su arribo agentes de Tránsito y Vialidad, así como los peritos de Accidentes del Tribunal de Justicia Municipal que ordenaron mover los vehículos del accidente para permitir el libre paso.