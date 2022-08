Choferes de Uber y Didi en Torreón, en incertidumbre

Conductores de vehículos de transporte vía plataforma digital en Torreón, como Uber y Didi, afirman vivir un momento de "incertidumbre" ante las diversas declaraciones que se han dado desde la autoridad municipal, esto respecto a la posible implementación de operativos de revisión y sanción en contra de quienes se encuentren fuera de la Ley de Movilidad del estado.

Fue ayer martes que choferes de ambas plataformas contactaron a El Siglo de Torreón, solicitando el anonimato por temor a sufrir represalias, afirmaron que se encuentran realizando sus labores en medio de un clima de temor ante la posibilidad de sufrir "cacerías" mediante esos posibles operativos, mismos que presuntamente afectarían su sustento y justo cuando la situación económica es de mayor complejidad en el país.

"Yo te puedo decir de varios casos que ya han aplicado decomisos, de gente que están multando y que pues, ya empezó una cacería por así decirlo, nosotros estamos con la incertidumbre porque es un trabajo honesto, ni le estamos robando a nadie y vemos que van a hacer estos operativos después... Sí queremos pedirle a las autoridades que nos den opciones, porque ahorita como está el esquema, cuando vas a la subdelegación (Transporte) está muy difícil, sobre todo por el requisito del modelo, los carros están muy caros y siendo sinceros son pocos los que podríamos cumplir, creo que nos tienen que apoyar con algo y nosotros con gusto nos regularizamos, pero no pueden afectar así tan de pronto a tantas familias", pidió "Juan Gerardo", quien opera dentro de la plataforma Didi desde 2020.

'NO ES NECESARIO QUE LOS ANUNCIEN'

Otro conductor, pero dentro de la plataforma Uber, señaló que aunque no se han anunciado operativos oficialmente, sí existen revisiones en diversos puntos de la ciudad, mismos en los que incluso participan agentes de la Policía Estatal, lo que aumenta el temor entre los choferes.

"No es ni necesario que los anuncien, ya están, me ha tocado verlos en la entrada del Parque Fundadores, en el Diagonal Las Fuentes, los he visto en el Centro, en la carretera a Mieleras, están en varios puntos y la verdad sí nos preocupa quedarnos sin nuestro carrito, son ahorros y mucho esfuerzo... Nadie está diciendo que no queremos cumplir, pero sí tienen que ser más flexibles, si van a hacer operativos pidiendo lo mismo de antes, pues no vamos a llegar a ningún lado, va a ser pura simulación y nadie se va a registrar", dijo el chofer identificado como "Fernando".

SIN OPERATIVOS ESPECIALES

El pasado lunes, El Siglo de Torreón contactó al jefe de Autotransporte de Torreón, Rodrigo Muñoz, quien señaló que por el momento realizan operativos de revisión de condiciones en todo el transporte público, además de sanciones a los choferes que operen vía App sin estar regulados ante la autoridad estatal, de la misma forma negó que se estén ejecutando operativos especiales.

El mismo Cabildo de Torreón ha frenado la aplicación de los operativos de revisión, esto al considerar que se requieren definiciones respecto a la dinámica y los plazos que se darán a ese gremio para ponerse al corriente con todos los requerimientos legales.

Hasta esta semana, el tema no había avanzado dentro del propio Cabildo, de manera que no se tiene aún una fecha para implementar esos posibles operativos de sanción.