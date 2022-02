Chocan ediles de Torreón por finanzas del pasado mes de enero

Nuevamente el tema financiero detonó discusiones entre las fracciones de ediles del Cabildo de Torreón, ahora debido al estado financiero correspondiente al mes de enero pasado, mismo que había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda días antes.

Fue durante este miércoles que se realizó una maratónica Sesión Ordinaria de Cabildo, misma en la que se analizaron más de 20 puntos y entre los cuales se contempló la discusión y en su caso aprobación del estado financiero del pasado mes de enero.

Fue la regidora del PAN, Alma Fong, quien en su uso de la voz reclamó por el hecho de no haber recibido la información correspondiente y tener que afrontar la votación sin mayores conocimientos de lo acontecido en las finanzas en enero pasado, hecho que calificó como una “falta de respeto” de parte de la autoridad municipal, en este caso la Tesorería.

“Siento que fue una falta de respeto y aunado a lo que acaba de mencionar mi compañero Cristian (López), una falta de desaseo en la circulación de los documentos, o sea, en esta ocasión en el estado financiero se me hace muy irresponsable emitir y dar un voto de confianza en donde nada más circulan el dictamen, a nosotros como ediles y en este caso particular, ni de manera física, ni de manera electrónica me circularon el estado financiero del mes de enero, nada más me circularon un dictamen de dos hojas y la verdad yo en este momento no les puedo dar un voto de confianza”, señaló Fong.

Por su parte, el regidor del PRI, Felipe Eduardo González, negó que no se hayan recibido los detalles del estado financiero de enero en los correos oficiales de los ediles, dijo que la información se encontraba “completa y 24 horas antes de la sesión”, lista para ser analizada por todos los integrantes del Cabildo y al margen de que participaran en la Comisión de Hacienda.

“Nada más puntualizar que la comisión que estuvo sesionando muy activa en la semana, contaron con todos los datos los integrantes de la Comisión de Hacienda, tenían en conocimiento de cada uno de los puntos que se trató y también mencionar que es importante revisar nuestro correo electrónico oficial para poder acceder a la información, tenemos los anexos circulados en nuestros correos, todos y cada uno de los regidores, para el conocimiento del público y de los medios”, señaló González, quien además indicó que esa misma dinámica se ha seguido en otros asuntos y no constituye una falta de transparencia, sino por el contrario, un cumplimiento de entrega de información de parte de Tesorería hacia el total del Cabildo.

Al final el punto fue aprobado por mayoría, registrando además los votos en contra de los ediles del PAN.