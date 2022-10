'Choca' acuerdo de Cabildo con reglamento del Centro Histórico en reubicación de comercios triquis

El acuerdo de Cabildo donde se estableció la reubicación de los comerciantes triquis a la Alameda Zaragoza se contrapone con el Reglamento del Centro Histórico, que prohíbe la instalación de este tipo de locales en los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad.

Natalia Fernández Martínez, secretaria del Ayuntamiento, explicó que fue la Dirección del Centro Histórico la que presentó esta inconformidad, de ahí que se procediera el retiro. Por el momento, los locales permanecen en resguardo. Recordó que, por acuerdo de Cabildo, se estableció la reubicación de los 16 módulos de la calle Leandro Valle a la González Ortega, en la Alameda, y otorgarles un apoyo económico.

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas Municipales, que integra a la Dirección del Centro Histórico, confirmó que la reubicación incumplía el reglamento.

"Hay una parte en el Reglamento del Centro Histórico donde no se permite el tema de semifijos o locales para comercio en vía pública, que sobre todo, impidan el libre tránsito, esto se incumplía al ponerlos en la Alameda, por eso inclusive, desde que inició este tema, yo he sido muy puntual en decir que no se cumple con este reglamento, si va a ser reubicado o no, desconozco, mi función como Obras Públicas es respetar el reglamento, vigilar que todo se pueda hacer de conformidad", comentó.

Dijo que se retiraron los locales porque también incumplían el reglamento de la Alameda, donde el paso debe ser peatonal, pues se obstruía.

(ARCHIVO)

Cuestionado sobre los módulos comerciales que se ubican sobre la Plaza de Armas, en el corazón del Centro Histórico, el funcionario indicó que esos locales ya estaban ahí desde la anterior administración, por lo que sería complicado moverlos, ya que tendría que existir algún procedimiento.

"No hemos recibido ninguna queja, en la Dirección del Centro Histórico no se ha recibido ninguna queja sobre los módulos", expresó.

Cabe señalar que el Cabildo es la máxima autoridad en el Municipio de Torreón, por lo que sus acuerdos están por encima de las normativas locales, sin embargo, se considera la posibilidad de revocar el documento.

Los vendedores ya presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos por la reubicación fallida.