'Chicharito cometió un error muy grave y no podemos decir porque nos corren'

Los comentaristas deportivos José Ramón Fernández y David Faitelson han causado revuelo tras sus declaraciones en contra del futbolista mexicano Javier Hernández, tachándolo de hacerse el mártir por no ser convocado a la Selección Mexicana cuando "él sabe que tiene la culpa porque cometió un grave y serio error".

Durante la transmisión de Cronómetro en ESPN, ambas figuras mencionaron que en la convocatoria de 31 jugadores que dio el Tricolor este miércoles para enfrentar las últimas pruebas antes del Mundial de Qatar en noviembre, faltaban Carlos Vela y "Chicharito"; todo porque uno no quiere, y el otro porque no puede.

"Ya el Tata nos dijo porque está castigado (Javier Hernández), punto y se acabó. Y tú lo sabes perfectamente. Él sabe que tiene la culpa, no lo podemos decir al aire porque nos corren. Pero puso en evidencia a la familia de otros compañeros. Chicharito tomó la postura de mártir y no. Hay una hipocresía", dijo Fernández respecto a la situación de quien hasta ahora es el máximo goleador del Tricolor.

Antes de que iniciara dicho programa, Faitelson ya le había dedicado un "tuit" a Hernández, llamándolo "mártir e hipócrita", pero en vivo lo volvió a repetir:

"Siempre consideré a Chicharito un chavo echado para adelante, valiente, honesto, y con esta situación lo único que ha hecho es presionar y hacer que la crítica castigue y fustigue a Tata Martino y a Yon De Luisa. Como un mártir. No es un mártir.

No lo podemos decir al aire, pero todo mundo se imagina. Mientras más se especule sobre lo que hizo el Chicharito, más grande se hace el tema. Lo que sí hay que dejar en claro es que no es un mártir, porque ya aquí tenemos la idea de que fue sacrificado y que no lo quiso el entrenador, que se cometió una injusticia... y no, cometió un error muy grave y serio.

Si saliera la situación al público, por parte de Yon De Luisa, o del Tata Martino, yo aplaudiría la decisión de que no lo llevaran", dijo.