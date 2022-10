'Checo' Pérez vuelve a Guadalajara para correr a bordeo del RB7 en carrera de exhibición

En un evento de carácter mundial, Sergio "Checo" Pérez vuelve a Guadalajara, su ciudad natal, para realizar una carrera exhibición a bordo del RB7, en un evento denominado "Red Bull Show Run", el cual se llevará a cabo el próximo martes 25 de octubre con La Glorieta Minerva como marco principal.

El evento comenzará en punto de las 10:00 horas y finalizará aproximadamente a las 14:00 con un recorrido de tres kilómetros, desde la Plaza Centro Magno, pasando por La Minerva, hasta Plaza Sania, trayecto en donde se pueden alcanzar cerca de los 300 kilómetros por hora.

El evento será gratuito y apto para toda la familia en el marco de las Fiestas de Octubre, ya que todo está diseñado para que los tapatíos vivan la experiencia de la Fórmula 1 en Guadalajara, mientras que unos días después se llevará a cabo el Gran Premio de México en la Capital de la República.

"Es una noticia muy especial para mí regresar a mi ciudad en un momento muy especial en mi carrera, que lo quiero compartir con todos ustedes y que quiero decirles que pasemos un gran día, un día que será especial para toda mi ciudad, que significa muchísimo traerles esta alegría, transmitírsela con todo mi cariño por todos estos años que me han apoyado y que quedará en la memoria de todos nosotros por siempre", dijo el piloto de la máxima categoría del automovilismo.

"Este va a ser un momento especial para mí, mi familia y todos nuestros fans mexicanos. No he practicado mis donas desde el último Red Bull Show Run, he estado demasiado concentrado en ir rápido en línea recta; esperemos que la fiesta continúe hasta el Gran Premio de México y el equipo y yo entreguemos un gran resultado para la audiencia", afirmó "Checo".