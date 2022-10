Checo Pérez repite podio en gran fiesta

Tal como lo hizo el año pasado, Sergio "Checo" Pérez finalizó en tercer sitio en el Gran Premio de México, un resultado que no le gustó del todo al piloto mexicano, que buscaba terminar en la primera posición. Max Verstappen se llevó la victoria, mientras que Lewis Hamilton terminó en segundo sitio.

"Fue dulce, desafortunadamente tuvimos esa primera parada que nos afectó, pero segundo o tercero no importa, al final subo al podio", dijo Pérez, quien agradeció a sus seguidores. "Es impresionante la gente, lo fue todo el fin de semana, es muy bueno terminar en el podio".

El podio le sirve a "Checo" Pérez para escalar al segundo puesto en el campeonato de pilotos con 280 puntos, relegando a Charles Leclerc (Ferrari) a la tercera posición con 275 cuando restan solo dos carreras en el calendario -Brasil y Abu Dabi.

"Es importante, ahora solo quiero ir en las dos carreras por el triunfo, no hay nada que perder", señaló Pérez. "El fin de semana fue difícil, pero creo que podemos dar el siguiente paso".

Pérez partió cuarto de la parrilla de salida, detrás de Verstappen, George Russell y Hamilton. Con Leclerc por detrás.

El mexicano ascendió al tercer puesto con un rebase en la cuarta curva, pero una mala parada en pits en la vuelta 24 lo relegó al sexto puesto. El mexicano ascendió a quinto con un rebase sobre Leclerc en la vuelta 27, al cuarto cuando Sainz entró y tuvo mala parada en fosos y recuperó el tercero cuando Russell ingresó.

GRAN RESPUESTA

Para esta edición, un total de 395,902 espectadores acudieron a los tres días del evento, una nueva marca que superó la de año pasado de 371,779.

La "Checomanía" que inició el viernes, alcanzó su pico más alto el domingo cuando miles cantaban desde el inicio y durante toda la carrera el "ole, ole, ole, Che-co, Che-co". Fue un cántico que por momentos fue ensordecedor.

IMPLANTA RÉCORD

Unos días antes de correr en México, Max Verstappen dijo que no tenía intenciones de dejar ganar a Pérez. No mentía.

El neerlandés implantó una marca de triunfos y de puntos en una temporada de la Fórmula 1 tras la victoria.

Verstappen amarró el bicampeonato de pilotos a principios del mes y la semana pasada colaboró para que Red Bull asegurara el título de constructores al ganar en el Gran Premio de Estados Unidos, pero requería ganar para llegar a 14 triunfos y romper el empate que tenía con Michael Schumacher y Sebastian Vettel.

"Ha sido una temporada increíble como equipo, no pensé que podría ganar 14 carreras en un año, ha sido muy divertido", dijo Verstappen, quien además ahora es el piloto con más puntos en la historia con 416.

Hamilton tenía la marca previa de 413 impuesta en la temporada 2019.

"No estoy enterado de la estadística, vivo el momento y trato de hacer lo mejor en los fines de semana, ganar carreras eso en lo que pienso", agregó. "Disfruto el momento, pero no me interesa llevar cada estadística, pero desde luego es una temporada sorprendente y estoy feliz de ganar tantas carreras".

Con su victoria en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, "Mad Max" ha ganado ocho de las últimas nueve carreras en la temporada, una racha que fue cortada sólo por Pérez, quien quedó primero en Singapur.

Al holandés parece sentarle bien correr en México donde ha ganado en las ediciones del 2017, 2018, 2021 y 2022 para imponer una marca como el más ganador en el Gran Premio de México. Antes, Jim Clark había ganado en 1962, 1963 y 1967.