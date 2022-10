'CFE da contratos prohibidos'

La organización no gubernamental (ONG) Familia Pasta de Conchos, denunció que Comisión Federal de Electricidad otorgó contratos por mil 500 millones de pesos a minas de carbón restringidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por inseguras. A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el organismo cuestionó al presidente de la República el "por qué nos sacrifica".

Hace pública además una lista en la que aparecen algunas de las minas que tienen contrato para abastecer de carbón a las plantas termoeléctricas pese a tener restricciones para trabajar por falta de seguridad.

El tuit señala que varias de éstas, que tienen un contrato global por mil 500 millones de pesos, fueron restringidas por la STPS por no contar con las medidas necesarias de seguridad e higiene.

También establece que otras de estas empresas son pozos carboneros, y no minas con la tecnología adecuada para la extracción del combustible fósil de manera segura. La mina El Pinabete, de Sabinas Coahuila, donde 10 mineros quedaron atrapados y murieron es un pozo carbonero. La publicación hecha por la ONG en la plataforma del pajarito azul dice: "Señor presidente Andrés Manuel López Obrador @lopezobrador_ le informo q la @CFE de @ManuelBartlett entregó contratos x más de 1,500 millones de empresas de carbón que ya fueron restringidas por la @STPS_mx al no cumplir con las normas de seguridad e higiene. No entendemos porque nos sacrifica".

El mensaje incluye una tabla en la que publica nombres de varias de estas empresas, sus propietarios o representantes y los montos de los contratos obtenidos con la paraestatal. También señala cuáles tuvieron el año pasado eventos graves, cuáles centros de trabajo están restringidos y a cuál, estando restringida se le concedió un contrato.

Son 18 minas señaladas, con las que CFE firmó un contrato global por mil millones, 276 millones 980 mil 614 pesos con 48 centavos.

De estas, Grupo Scou S.A. de C.V. cuyo dueño o representante es Alfonso Rodríguez Garza y uno de sus socios es Régulo Zapata, obtuvo un contrato individual por 110 millones 129 mil 472 pesos. Esta empresa es una cueva con pozo y en 2021 presentó dos eventos graves.

Minera Fuga S.A. de C.V. cuya cabeza visible es Orlando García Macías, tiene un contrato con Comisión Federal de electricidad por 97 millones 812 mil 360 pesos. Representa dos minas que están restringidas por la STPS por incumplir las normas de seguridad.

Explotación de Carbón Cloete S.A. de C.V. de Hidalgo Neaves Cura, quien aparece como apoderado o dueño, obtuvo un contrato de CFE estando restringida su mina. La paraestatal convino en pagarle 34 millones 89 mil 418.80 pesos.

La lista publicada por Familia Pasta de Conchos muestra a un total de 18 empresas, donde destaca Régulo Zapata, quien aparece como dueño de Infraestructura Minera Catamaco S.A. de C.V. y como socio de Grupo Sacus S.A. de C.V.

Este empresario es quien más beneficio obtuvo con CFE, pues donde aparece como dueño o representante ganó un contrato por 55 millón 617 mil 798 pesos con 48 centavos, y en el convenio de Sacu factura en sociedad 110 millones 129 mil 472 pesos, el acuerdo más alto otorgado por la paraestatal que dirige Manuel Bartlett Díaz en la lista revelada por Familia Pasta de Conchos. El total de lo otorgado por CFE a las empresas restringidas para trabajar por inseguridad, suma mil 500 millones de pesos, aseguró la ONG en su publicación.