Cetis No. 88 y Cbtis No. 4 se van a paro de labores por falta de basificaciones

La delegación D-II-49 de la sección 35 del SNTE que agrupa a maestros del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) número 88 de Gómez Palacio iniciaron este jueves un paro de labores académicas y administrativas debido a que hay 35 docentes desde el 2014 no tienen nombramiento de la última plaza que ostentan. Esto indica que, no van a poder concursar y promoverse horas pues no hay un documento que les de certeza laboral.

Por otro lado, el delegado Guillermo Lavín Reyes dijo que hay 15 maestros que ingresaron por concurso de oposición, es decir, que se ganaron su derecho a estar frente a grupo. Sin embargo, trabajan y antes de seis meses “les cortan su contrato, no generan antigüedad, les cortan el ingreso y tienen que volver a hacer toda la papelería, ahorita hay gente que no cobró en esta quincena, en ese sentido es la problemática, esto es nivel nacional y regional”.

Comentó que el pasado mes de junio, una comitiva viajó a la Ciudad de México para dialogar directamente con representantes de la Dirección General de Educación quienes les prometieron avances. “Ellos dijeron que en agosto de 2022 tendríamos algo, tanto de nombramientos como de basificaciones pero terminó el plazo y no tenemos nada. Y otro detalle, en el pliego nacional de demandas 2022 del SNTE con la SEP, está firmado que a los idóneos los iban a basificar y no hay nada, por eso estamos haciendo esta acción”.

Lavín Reyes indicó que el paro de labores se acordó para el primero y dos de septiembre y que será el próximo lunes cuando se vuelvan a reunir para tomar otras acciones en caso de no tener respuesta.

Comentó que en el Cetis No. 88 son 80 trabajadores de la educación que atienden una matrícula de mil 150 alumnos en 30 grupos distribui

dos en los turnos matutino y vespertino. Comentó que son respetuosos de los derechos de las y los alumnos pero dijo que debe existir empatía pues “cómo hablamos de una Nueva Escuela Mexicana si no voltean a ver a sus maestros, es un llamado para el señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) para que nos escuche, para que nos vea, no debemos estar bloqueando caminos, bulevares, porque nosotros somos académicos, pero sino nos dejan de otra buscaremos alternativas de otro nivel”.

Por su parte, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) No. 4 del municipio de Lerdo también se determinó paro de labores, los mismos días que en el Cetis No. 88. Mediante una circular se dio a conocer que el pasado mes de mayo del año en curso se estableció una minuta en la que la SEP, una vez que obtuviera la autorización del SAT, daría continuidad al Proceso Permanente de Basificación del personal docente que ingresó por concurso de oposición del año 2015 al 2019 y que actualmente no se encuentra basificado, para que, en un plazo que no excediera del mes de agosto de 2022 se otorgaran los nombramientos definitivos (C-10) al personal que cumpla con los requisitos establecidos en la ley.

Debido a que se incumplió el acuerdo, el secretario general de la D-II-14 de la sección 35, Juan Francisco Ibarra Mena informó que se entraría en una asamblea permanente con el fin de establecer acciones en apoyo a los docentes que se encuentran en dicha situación. Por lo anterior, fue que se suspendieron todas las actividades académicas y administrativas en el plantel, reanudándose de manera regular hasta el próximo lunes 5 de septiembre.