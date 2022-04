Centro de Justicia, sin personal: IMM de Gómez Palacio

Dentro de la reunión que sostuvieron los 16 municipios en alerta de género con el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, presidida por el gobernador del estado, José Rosas Aispuro, el Instituto Municipal de la Mujer de Gómez Palacio señaló que las víctimas de violencia son revictimizadas en el recién inaugurado Centro de Justicia, ante la falta de personal para ofrecer una atención integral, como se anunció previamente.

Además, la titular, Sandra Sierra, mencionó la falta de las actas de cierre de los años 2020 y 2021 del estado hacia la Comisión Nacional de Víctimas (Conavim), la primera por un monto cercano a los 9 millones de pesos, que presuntamente no se ejercieron y la segunda, por un remanente de 200 mil pesos.

"El estado dice que sí los ejerció, pero también hay reglas que indican cuándo los tienes que ejercer. En el 2021 hubo otro recurso donde había un remanente de más de 200 mil pesos, que como no se han regresado a la comisión, no se ha podido realizar el acta de cierre. Es preocupante porque ya durante el 2020 y 2021 ni Gómez Palacio ni ningún otro municipio, ni ninguna instancia ha podido tener acceso ante la Conavim y esto puede determinar que se embargue de alguna otra cuenta para el tema de la salvaguarda de los derechos de las mujeres", dijo la funcionaria.

Tal es el caso del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF), con el cual trabaja el Instituto Estatal de las Mujeres, "entonces esto es vital que se resuelva, que lo deje resuelto el gobierno del estado y es una preocupación de que se realice cuanto antes", exigió la titular.

REVICTIMIZACIÓN

Fue el 10 de marzo, cuando el Centro de Justicia para la Mujer en Gómez Palacio fue puesto en operación y en donde se supone se contaría con todos los servicios en un solo lugar.

"Llegas y lo único que hay son ministerios públicos, no hay abogados victimales, no hay un médico legista, no hay psicólogos, no hay peritos, no hay médico legista, hay una ludoteca pero no hay quien cuide a tus hijos mientras estás realizando todo los trámites; es lo mismo. No podemos en este tema tener elefantes blancos. Fui para ver si podemos referenciar a mujeres en situación de violencia y me dijeron que así iban a estar hasta que cambiara el gobierno", explicó la titular del Instituto de la Mujer.

Ante tales detalles, Sierra consideró que las autoridades estatales han mostrado desinterés en el tema de la alerta de género.

"Tristemente el tema de la alerta de género, el estado siempre lo trató de una forma muy superficial, siempre lo trató con desinterés y estos son los resultados", dijo la titular.

Sierra recordó que la alerta se decretó en noviembre de 2018, a partir de esa fecha se le exige al Gobierno del Estado que dé a conocer un programa integral en el que especifique dónde va a trabajar cada uno de los resolutivos de la misma.

"Estamos cerrando prácticamente la administración y hasta ahorita presentan un programa, el cual es un programa muy superficial, puesto que lo único de que habla es de estrategia, pero en ningún momento dieron a conocer las estrategias".

