Centro de Control Canino, sin cámaras de seguridad: Román Cepeda

No había cámaras de vigilancia cuando entraron a realizar actos vandálicos y a robar en el Centro de Control Canino, eso fue lo que mencionó el alcalde, Román Cepeda.

Cepeda también señaló que ya se esta trabajando en la investigación y tienen claro la razón de los hechos que se presentaron, "ya esta en proceso de investigación, ya tenemos muy claro por dónde pueden ir estos hechos", aseguró el edil.

Además explicó que es debido a una remodelación para que los canes tengan un trato digno durante su estancia en el lugar, por la que las cámaras de vigilancia no estaban funcionando.

Fue durante la tarde de ayer que la administración municipal anunció que el Centro de Control Canino había sido vandalizado y además habían robado a un perro que se encuentra en rehabilitación, sin embargo no hay pruebas contundentes, ya que no había cámaras de vigilancia, "esta en remodelación la perrera… efectivamente habrá un cambio radical en toda la infraestructura, en la perrera no (estaban funcionando las cámaras), fue hace como seis semanas que iniciamos un proceso de remodelación y aún no concluye", señaló.

El ayuntamiento detalló que al can que sustrajeron ilegalmente del centro se trata de Polar, un perro que había sido rescatado luego de ser abandonado al interior de una vivienda, y que hasta el momento del delito estaba en resguardo para su rehabilitación y recuperación.

Sin dar más información al respecto sobre la investigación para rescatar a Polar, el alcalde finalizó que están trabajando con la Policía de Protección Animal y de Medio ambiente, para continuar habilitando áreas en donde los animales puedan convivir, "ya estamos concretando la infraestructura, la rehabilitación de este tipo de áreas con el equipamiento, yo creo que en un mes va a estar listo".

CENTRO CANINO

Hasta el momento, se desconoce cuales fueron los daños generales causados durante la irrupción al Centro Canino, que el día de hoy alberga alrededor de 25 perritos que esperan ser adoptados. Elizabeth Torres, encargada del Centro, señaló que pese a los actos, el lugar sigue dando la atención para que las personas asistan a realizar las adopciones.