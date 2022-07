Celebra legisladora orden de juez para votar por matrimonio igualitario en el Congreso de Durango

La diputada Marisol Carrillo Quiroga, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso del Estado de Durango, celebró que un juez haya ordenado al Congreso vote el tema del Matrimonio Igualitario a la brevedad, tema que dijo ha estado archivado por más de 10 años.

“Lo celebro, que bueno… hay tanta lagunas en la situación en un Código, sobre todo con relación a los derechos humanos y ojalá que no sea como la despenalización del aborto en Durango, donde ya está por la Suprema Corte, más allá del conservadurismo está la cerrazón, entonces espero que no se tenga que enfrentar a eso también”, dijo la legisladora por Morena.

De acuerdo con la presidenta de la citada comisión, el matrimonio es parte de los derechos fundamentales, “que ellos y ellas piden no solamente respeto a sus decisiones, sino también tiene que ver en el orden legal el derecho tributario, de la situación de seguridad, de la situación de salud, tienen los mismos derechos que un matrimonio heterosexual”.

La diputada comentó que el siguiente paso es subir el tema a las diferentes comisiones, que únicamente deberán votar, puesto que es un tema por demás analizado en los últimos 10 años, mismo que dijo ha “estado en la congeladora”.

“Entrando inmediatamente, ya entrando de vacaciones en agosto, empezar no a trabajarlo, este tema ya está trabajado, este tema es darle celeridad, porque esta situación de vamos a pensarlo, vamos a dialogar, ha llevado años, entonces no podemos irnos en ese mismo tenor, y en esa misma justificación para no sacar un tema tan importante que es de derecho, entonces no podemos seguir platicando, no podemos seguir posponiendo”, recalcó la legisladora.

Carrillo confía en que se contará con el apoyo del resto de sus compañeros legisladores de las diferentes fracciones.

“Que no haya esa cerrazón, que recuerden los legisladores y las legisladoras, que es un sistema laico, que no pueden poner por encima sus prejuicios, sus creencias, que razones y trabajen conforme a derecho y que trabajen sobre todo como lo que somos representantes populares y también representamos todos a una ciudadanía diversa”, recalcó.