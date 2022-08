CEDH interviene en situación preferencial a funcionarios en vacunación en Gómez Palacio

Luego de que se detectara un “acceso extra” a la ExpoFeria de Gómez Palacio para dar una atención especial a recomendados del Ayuntamiento así como del Gobierno del Estado de Durango, sindicatos y demás en la vacuna antiCOVID que se lleva a cabo en el lugar, acudió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para levantar un acta sobre el hecho.

Sara de los Santos, segunda visitadora, y Dimar Guillén Torres, consejera de la Comisión, se dieron cita y recorrieron el módulo de vacunación, donde constataron que por la entrada a la Velaria entraban los niños de 5 a 11 años de aquellas personas recomendadas por parte de funcionarios municipales y estatales.

Para su atención se había acondicionado un área especial lejos de donde se encontraba el resto de los menores y sus familias.

“Desde temprano pudimos observar diversas situaciones y anomalías que se presentaron en el tema. Pudimos entrevistarnos con la encargada de la vacunación, Blanca Rocha, y ella nos platicaba que uno de los problemas más graves es esta puerta, precisamente la puerta de acceso externo, por donde estaban ingresando muchas personas que no estaban haciendo la fila que el común denominador de los ciudadanos. Lo que hicimos fue presentarnos y observar efectivamente que está puerta permanece abierta y se permite el acceso a no a todo mundo sino solamente aquellos que venían con la recomendación de alguien. Lo que pudimos observar es que ellos son hijos de servidores públicos del Municipio y de algunas dependencias del Estado que vienen con la recomendación de tal persona o de tal persona me dijo que por aquí podía entrar", detalló De los Santos.

Sobre lo sucedido se dará un informe a la presidenta de la Comisión así como ante el Consejo y se levantará la queja correspondiente.

De inmediato se iniciará una investigación sobre lo que pudieron observar en el módulo de vacunación para determinar las responsabilidad de aquellos servidores públicos que se hayan visto involucrados.

"Desafortunadamente queda un día del Gobierno Municipal entonces habrá que observan qué es lo que se va a hacer al respecto", dijo la secundar visitadora.

Asimismo, De los Santos mencionó que "decirle a la ciudadanía que para eso estamos, para observar que la fila que ellos están haciendo y que lo que están haciendo se respete y que todos reciban el mismo derecho".