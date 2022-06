Cazzu y Christian Nodal fueron captados besándose

Cazzu y Christian Nodal siguen dando de qué hablar, luego de que fueran captados de la mano en un aeropuerto de Guatemala y posteriormente se trasladaran, juntos, hasta España, las especulaciones de un noviazgo no se hicieron esperar; incluso, aseguraron que el mexicano se había realizado un tatuaje en honor a la rapera argentina, lo que confirmaría la relación.

A pesar de las románticas postales, Cazzu desmintió que entre ellos exista algo más que una bonita amistad: "Me gusta escribir sobre eso (el amor); vivirlo no sé si tanto", aseguró en entrevista para la cadena EXA; incluso aclaró que sería difícil cuadrar sus tiempos con el intérprete ya que ambos se encuentran muy enfocados en sus respectivas carreras: "Aparte con todo lo que trabajamos siempre, mejor no".

Sin embargo, todo parece indicar que la argentina cambió de idea y decidió darse una oportunidad con el cantante mexicano, ya que tras estas palabras la pareja fue captada nuevamente junta, pues circulan varios videos que demuestran que Cazzu viajó hasta Bolivia para acompañar a Nodal en sus presentaciones.

En las imágenes se les puede ver llegando a uno de los shows tomados de la mano y segundos antes de que Christian suba al escenario, se detiene para besar en un par de ocasiones a la rapera.

(FOTO: ESPECIAL)

Pero esta no habría sido la única demostración de cariño entre los artistas, ya que en un segundo clip aparecen abrazados y caminando hasta el lugar del evento, de repente los dos se paran en medio del tumulto de gente y frente a las cámaras sellan su amor con un tierno beso.

Hasta este lunes ni Cazzu ni Nodal han confirmado su relación y muchos aseguran que tratarán de mantenerse lo más privado posible, ya que recordemos que en una reciente entrevista el sonorense reveló que el error más grande que cometió con Belinda fue hacer pública su vida privada.