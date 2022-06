Católicos celebran Día de las Mulas en Toluca

Hasta la catedral de la Arquidiócesis del Valle de Toluca llegaron miles de mulas de todos los tamaños, desde aquellas que se pueden sujetar con un alfiler a la ropa, hasta algunas piezas de medio metro de altura, todas con alma de hoja de maíz y decoradas con piezas de barro, semillas pintadas y jarritos. Como parte de la tradición para celebrar el Día del Corpus Christi, las artesanas de Lerma venden cientos de piezas preparadas desde febrero.

Este jueves, los católicos celebran el Corpus Christi, Día de los Manueles o de las Mulitas, la fecha se define cada año 60 días después del domingo de resurrección de Jesucristo. Durante este día se acostumbra vestir a los niños de indígenas y llevarlos a bendecir a las iglesias, además de regalar figuras de mulas de barro, palma o de cualquier otro material.

Sin embargo, para las artesanas y los propios feligreses es una tradición que se ha perdido con el paso de los años. A la iglesia llegaron decenas de familias, muy pocos con niñas o niños vestidos con atuendos típicos, la mayoría coincide en la importancia de preservar las tradiciones, y esta vez la arquidiócesis preparó tres misas para celebrar esta fecha.

Paola Rodríguez dijo que es una tradición hermosa que a sus hijos les ha enseñado. "A mi hija de 11 años siempre la traje y está vez, con mi pequeñito seguimos la misma fe, traerlos y que dios los bendiga", comentó. Santiago llegó vestido con sombrero de paja y ropa de manta, le pintaron bigotes y barba.

"Es un milagro haber salido bien de la pandemia. En dos años no pudimos venir y es el primero de mi niño, no salimos durante la pandemia", dijo.

Artesanos viven crisis

Para los artesanos no fue la misma suerte, tras dos años de no poder vender junto a la Catedral, solo alcanzaron a vender el 50% o menos de sus piezas, las mulitas van desde los 5 hasta los 400 pesos las que miden medio metro. "Es casi por costumbre que algunos vienen, pero la verdad no hemos vendido mucho, hay de 10 pesos, hasta los que llevan jarros grandes", mencionó Leticia Peña. Este año solo llegó uno de los 10 locales de fotografía que se instalan tradicionalmente y colocaron sus puestos 14 de las 50 artesanas.