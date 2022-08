Casos de varicela en Durango crecen un 183%

De acuerdo a la información dada a conocer por la Secretaría de Salud, en el estado se han elevado en un 183 por ciento los casos de varicela que se han detectado.

Sergio González Romero, titular de la Secretaría de Salud de Durango, no abundó mucho al respecto, solo mencionó que se han reportado un total de 314 casos en lo que va del año.

"Tenemos un aumento del 183 por ciento", comentó el galeno en los casos de varicela lo que refiere que el año pasado a estas alturas se habían detectado alrededor de 171 personas con este problema.

Por otro lado, el titular de la SSD reconoció que todavía no se tiene alguna fecha para el programa de vacunación a niños de 5 a 11 años de edad porque sigue sin llegar el diluyente y prefiere no dar una fecha para no generar falsas expectativas,

Aclaró a la sociedad que no existe problema en la caducidad de las vacunas Covid para los niños, que es algo que ellos como autoridad están muy al pendiente de ello.

También, González Romero dejó en claro que la positividad de las pruebas COVID a estas fechas es del 56 por ciento.

Y en los datos diarios sobre el virus, la mañana del martes se reportaron solo 15 nuevos contagios y una persona fallecida por esta enfermedad.

Mientras que en los casos activos son solo 14 municipios del estado los que no tienen ninguna persona enferma de COVID, entre ellos Tepehuanes, Topia, Canelas, San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, Santa Clara, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Nazas peñón Blanco, Coneto de Comonfort, El Oro y San Bernardo.