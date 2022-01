Casos de COVID-19 van al alza en Torreón, pero hospitalizaciones bajan

Mientras los casos positivos a COVID-19 van al alza, la hospitalización continúa a la baja en esta ciudad, donde el Hospital General de Torreón registra solo 8 pacientes internados.

El director del hospital, José Luis Cortez Vargas, menciona que desde hace varias semanas ha permanecido la estabilidad en cuanto a pacientes con COVID-19, de entre 12 y 15, pero ya este sábado 8 de enero se tienen 8 y ninguno intubado, aunque sí 3 delicados, con alto flujo de oxígeno, pero se trata de pacientes con alguna comorbilidad o adultos mayores.

Sí han ingresado también pacientes jóvenes, pero se trata de mujeres que llegan a cesárea y por protocolo se realiza la prueba, resultando positivo algunas y deben permanecer en hospitalización con los cuidados postquirúrgicos necesarios y en dos o tres días pueden regresar a sus casas, con la recomendación de aislamiento, pero incluso pueden amamantar a su bebé, utilizando el cubrebocas.

Tras mencionar que los aumentos de casos positivos se han registrado no solo en la Región Lagunera, sino a nivel nacional, Cortez Vargas destaca el avance de la vacuna contra el COVID-19 y sus refuerzos, lo que ha sido clave para evitar la hospitalización.

“Hay muchas personas que se encuentran aisladas en sus domicilios y se debe procurar evitar los contagios a las personas más vulnerables, que son los adultos mayores o que tienen alguna comorbilidad, como diabetes, hipertensión e incluso sobrepeso o cardiopatía". El director del Hospital General de Torreón, sugiere a las personas que si no tienen algún síntoma característico del COVID-19, no acudan a realizarse la prueba para no saturar los puntos donde se realizan y, sobre todo, no exponerse.

“Solo si tienen síntomas evidentes, deben acudir”. Debido a la temporada, hay algunos cuadros gripales que podrían confundirse con síntomas de COVID-19, por lo que se debe tener cuidado en estas situaciones y es recomendable acudir al médico en estos casos.