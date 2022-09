Caso Raúl Jiménez es cada día más complicado para la Selección Mexicana

El caso de Raúl Jiménez no se resuelve y la situación parece más complicada cada vez porque su lesión no mejora a lo velocidad deseada y el técnico Gerardo Martino tratará de que el delantero no "tire la toalla", que no se dé por vencido.

Jiménez lleva un mes sin acción por una pubalgia que le ha afectado el músculo abductor, lesión que lo tiene casi fuera de la Copa del Mundo.

Pero, aunque la lesión preocupa, "El Tata" es optimista y ha involucrado a su cuerpo técnico y doctores en una nueva misión: "El objetivo es ayudar a que se pueda recuperar, de parte del cuerpo médico y los demás a que no tire la toalla, que piense que va a llegar, que eso no le cambie de la cabeza". Hace un mes, cuando "fui a comer con él y su familia, lo noté positivo", dijo el técnico.