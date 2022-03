Caso contra 'El Bronco' es asunto de Nuevo León, asegura AMLO

Tras la detención del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el caso en su contra "es un asunto de las autoridades de Nuevo León".

"No es nada vinculado con el gobierno federal", aseguró el mandatario en su conferencia matutina de este miércoles, añadiendo que "no se debe utilizar la ley para venganzas políticas y al mismo tiempo no debe haber impunidad".

El exgobernador fue arrestado cuando salía de un rancho en el municipio de General Terán

Y sobre el exgobernador, López Obrador también aprovechó su "mañanera" para expresar que no le gustó que le hayan tomado fotos al "Bronco" y que las imágenes circulen en redes sociales.

"Es un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad", argumentó el presidente mexicano.