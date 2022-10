Carlos Orrantia y Matheus Dória analizan la liguilla del Apertura 2022 para Santos

Todo es alegría en Santos Laguna. En lo deportivo, alcanzaron la liguilla del Apertura 2022, clasificándose como terceros en la tabla.

Por otro lado, dos de sus integrantes, Matheus Dória y Carlos Emilio Orrantia, se encuentran de plácemes, al llevar su compañerismo y amistad a otro nivel, al asociarse para incursionar en el ramo restaurantero.

Tanto el brasileño como el "Charal", abrieron sus puertas a El Siglo de Torreón, para hablar del momento individual que atraviesan con los Guerreros previo a jugar la fiesta grande del futbol mexicano, así como la aventura que recién emprendieron, junto a empresarios laguneros, como el caso de Luis "Tocino" Regalado.

Desde el corazón de los Tacos Pai, Dória habló del momento complicado que vivió, la lesión en su pierna izquierda, una extremidad que se le inflamó desde la rodilla hasta el tobillo, que lo imposibilitó siquiera, de realizar actividades domésticas.

"Voy muy bien, lo peor ya pasó, ya sufrí, quedé en cama y silla, sin poder caminar, subir las escaleras de mi casa, con mucha inflamación y dolor, pero ya estamos con acondicionamiento físico", reveló el sudamericano.

Agregó que generaba mucho líquido por la inflamación, por lo que no podía realizar algún esfuerzo, sin poder dormir, por no encontrar la mejor posición, recibiendo cerca de 40 inyecciones "la verdad fue difícil, ya que en vez de estar mejorando, empeoraba, me preocupaba, hasta que encontramos el medicamento correcto".

Por otro lado, se mostró contento, al estar cerca de recibir la documentación como mexicano. Espera fecha entre diciembre y enero, para realizar el juramento a la bandera, firmar los últimos papeles y entonar el himno nacional, el cual ya aprendió y memorizó.

UN CHARAL MOTIVADO

"Estamos contentos, pero conscientes que todavía no se ha logrado nada, los objetivos se trazan y se cumplió, a preparar la semana para saber lo que nos espera", dijo Carlos Emilio.

Ambos coincidieron que Carlos Acevedo debe estar en la lista final de México, para disputar el Mundial, pero la decisión ya es del técnico.

AMIGOS, SOCIOS Y HERMANOS

El poner una taquería juntos en Torreón, significó para Dória y Orrantia, el cristalizar al máximo su amistad. Compartiendo hasta vacaciones juntos, surgió la idea de sellar años de compañerismo con los Tacos Pai, que traducido al castellano son Tacos Papá ó Tacos Padre.

"No es solamente poner la inversión y ya, es estar presentes en el negocio, atender a los clientes que a la vez son aficionados, es el plus que ofrecemos", dijo Orrantia, mientras que Dória complementó: "tenemos muchas dinámicas, rifamos nuestras playeras".

La especialidad de la casa es la barbacoa de picaña, así como otros tacos que incluyen bistec, cochinita pibil ahumada, porkbelly, además de un sandwich de pulled pork.