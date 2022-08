Carlos Orrantia confía en que Santos seguirá demostrando su buen momento contra Pachuca

Los Guerreros del Santos Laguna gozan el momento que viven en la actualidad, colocados en el tercer puesto de la tabla general, pero antes de adelantar vísperas, el plantel se ha mentalizado en que aún no han ganado nada y que la parte más importante del torneo, es la que viene en las semanas subsecuentes.

El conjunto dirigido por Eduardo Fentanes realizó ayer un entrenamiento matutino, para continuar con la preparación rumbo al compromiso del próximo sábado, cuando visitarán a los Tuzos del Pachuca, por la duodécima fecha del torneo Apertura 2022. Al día de hoy, la preocupación más grande e importante para los albiverdes, es encontrar quién pueda suplir la ausencia del defensa central ecuatoriano, Félix Torres, quien salió lesionado durante el partido anterior; Rafael Figueroa, auxiliar técnico de los Guerreros, trabajó en cancha con jugadores que podrían ser opción para complementar la zaga central el próximo sábado.

PIES EN EL SUELO

Al finalizar el entrenamiento matutino de martes, Carlos Emilio Orrantia atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa en la que resaltó la tranquilidad que existe en el equipo, con todo y los buenos resultados recientes:

"Estamos contentos. Sabemos que no se ha logrado nada todavía, los objetivos los tenemos muy claros. Va a ser un partido muy complicado contra Pachuca, un equipo que toca bien el balón, confiamos en lo que venimos haciendo. Demostrar por qué estamos en donde estamos en estos momentos. Mientras todos trabajemos para el mismo lado, podemos salir adelante. Es un deporte de conjunto y tenemos que vivir el presente. Tenemos que afianzar los pies en la tierra. No hay nada más importante que el equipo", aseguró el examericanista.

"El Charal" sabe que los Guerreros deben aprovechar la inercia de los buenos resultados conseguidos, para ampliar lo más posible su racha positiva: "El futbol es de momentos. Fue un inicio de torneo sumando y no sumando. Conforme vas sumando, el equipo gana en confianza. El compromiso es total, tanto con mis compañeros como con todos. Se ve reflejado porque me ha tocado estar en banca y ser titular, gente que ha entrado de cambio ha sido fundamental para cerrar los partidos. Sabemos dónde estamos parados", afirmó.

DE INTENSIDAD

Ante Pachuca, los Guerreros esperan un duelo cargado de intensidad y de presión en toda la cancha, al tener enfrente a un equipo dirigido por Guillermo Almada, cuyo sello es la presión alta y constante, por lo que todos los jugadores deberán exigirse al máximo en lo físico, para lo que, aseguró Orrantia, están bien preparados: "Es sumamente importante, porque el estilo que llevamos es muy intenso. El tema físico es sumamente importante para desplegar las condiciones que nosotros buscamos y venimos haciendo contra los demás equipos. Sabemos perfectamente cómo trabaja Guille, qué tan detallista es, pero por supuesto que podemos ir allá y hacerles daño", adelantó.

Cuestionado sobre si siente que está desplegando su mejor versión con Santos, Carlos Emilio respondió: "No se si sea mi mejor momento. Me siento muy bien. Todos estamos en muy buen momento. Nunca me ha tocado ver que un jugador la esté rompiendo, sin que al equipo le esté yendo bien, creo que la calidad del equipo es muy grande. Venimos trabajando semana con semana. Lo hemos demostrado con las victorias que estamos teniendo. Nuestros objetivos los tenemos muy claros", aseguró.