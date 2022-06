'Carlos Acevedo va a ser el portero titular de la Selección en Torreón'

“Si en el 2026 llevas a un portero sin experiencia mundialista, no es algo que sea tan fácil”, dice Jared Borgetti respaldando que el lagunero Carlos Acevedo debe tener un lugar en Qatar 2022.

El exfutbolista, habló sobre su visión de la Selección Mexicana a futuro, manifestando que el portero del Club Santos de 26 años de edad es quien debería tomar el lugar de Guillermo Ochoa en el arco Azteca, ya que proyecta que Rodolfo Cota para el siguiente mundial tendría 36 años, aunque deja claro que el arquero del León es muy bueno.

“No descarto que uno de los tres (que van a Qatar) pueda ser Carlos. Que adquiera esa experiencia de cómo se vive un mundial y sobre todo en su posición. No digo que vaya a jugar, incluso, no creo que sea el segundo portero, pero ahí va a estar. Va a ver cómo se prepara el portero titular. Es una gran oportunidad para seguir demostrando lo que sabe hacer, como lo ha hecho con Santos. Puede y debe seguir aprendiendo, se va a equivocar, como todos, pero hoy que le toca estar con su gente, está motivado. No sé si en algún momento le pasó en la cabeza jugar un partido de selección en su casa, pero la realidad es que está sucediendo y va a pasar. Carlos va a ser el titular, y nosotros a apoyarlo y él que lo disfrute”.

Quien aún se mantiene como el máximo goleador en la historia de Santos, recalcó la importancia de tener en La Laguna la presencia de la Selección, para que así sea más claro que no solamente pesa el apoyo en el estadio Azteca, sino también en el norte del país.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Surinam?

Fecha: 11 de junio del 2022Hora: 21:00Estadio: Corona TSM (Torreón, Coahuila)Canales: 5, 7 y TUDN.