Carlos Acevedo, una pieza clave en Santos Laguna

Una parte esencial en el gran torneo que tuvieron los Guerreros fue sin duda alguna el portero Carlos Acevedo, quien con sus grandes actuaciones le dio muchos puntos a los Albiverdes a lo largo del certamen.

El nacido en Torreón hace 26 años fue el arquero de la Liga MX que más atajadas tuvo en el Apertura 2022 con 70, superando por la mínima a Marcelo Barovero, del Atlético de San Luis, que terminó el certamen con 69, mientras que Tiago Volpi, portero de los Diablos Rojos fue tercero con 66.Acevedo tuvo bastante trabajo en el torneo con unos Guerreros que no contaron con el capitán Matheus Dória una larga parte del Apertura 2022, y tampoco con Félix Torres, quien se lesionó, por lo que en varios partidos los Guerreros jugaron con Hugo Rodríguez en la central acompañado por Ronaldo Prieto.

El duelo en el que más atajadas tuvo el torreonense fue precisamente ante el Toluca, en la jornada 4, donde pese a recibir dos tantos, realizó siete atajadas, manteniendo en el partido al equipo lagunero.

También tuvo cinco encuentros con seis atajadas y dos con cinco salvadas.

Dejó su portería en ceros en cinco ocasiones y en total permitió 21 tantos, lo que puso a Santos como la séptima mejor defensa del torneo.

Cabe destacar que Acevedo ha disputado todos los minutos del torneo, y se convirtió en el primer portero de Santos Laguna en marcar un tanto, ya que marcó el tercer gol en el empate 3-3 ante Querétaro.

Material de selección

Debido a su gran actuación en los últimos torneos, la mayoría de los aficionados en México quieren que el lagunero sea convocado por Gerardo "Tata" Martino para el Mundial de Catar, aunque en la última lista que dio el argentino el "Guardián" no fue llamado para los partidos amistosos del Tricolor frente a Perú y Colombia.

Pese a todo, Acevedo tiene "prendida la velita" para poder llegar a Catar, donde los seleccionados tentativos son el veterano Guillermo Ochoa, de las Águilas del América, Alfredo Talavera, de los Bravos de Juárez y Rodolfo Cota, del León.

"Somos personas, tenemos sentimientos, a veces estamos abajo, a veces arriba, pero bueno, que no decaiga el ánimo, esto no se acaba hasta que se acaba. Yo voy a tener fe hasta el último, como ha sido mi carrera, como ha sido mi vida, y positivo ante todo", mencionó el lagunero tras la última convocatoria de Martino.

"Primero quiero agradecer mucho su apoyo (de la afición), hay gente que te quiere y no, y es parte del futbol, y bueno, a mi me queda demostrarlo en el campo, regalando atajadas y cosas buenas, como un líder que me considero, para que sigan esas buenas vibras. Me queda agradecer a todos, me queda seguir trabajando, yo no voy a cruzar los brazos hasta que se acabe esto, así ha sido mi vida".