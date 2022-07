Carlos Acevedo responde a los halagos de Alfredo Talavera y Jonathan Orozco

El arquero santista Carlos Acevedo no quita el dedo del renglón. Quiere ser parte del Tricolor que tome parte en la Copa del Mundo Catar 2022, donde México enfrentará en la primera fase a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Y es que el cancerbero de los Guerreros se sintió halagado con lo expresado días atrás por los también porteros Alfredo Talavera y Jonathan Orozco, que es el futuro del combinado nacional, por lo realizado en los últimos torneos en la Liga MX, aunque quiere que le sea reconocida su actualidad, para poder estar en la justa internacional de cada cuatro años.

“Siento mucha felicidad que hablen de manera positiva, pero también conlleva mucha responsabilidad de hacer las cosas bien” dijo el albiverde en el TSM, que junto a su equipo se preparan para visitar el viernes por la noche al Puebla en el Cuauhtémoc.

“Debo tener argumentos para que me sigan apoyando, pero me siento orgulloso y dichoso que gente de mucha experiencia se expresen de esa manera”, agregó recordando que estuvo de suplente de Jona, cuando el guardavallas regio defendió el arco de la Comarca.

“Hay que luchar por un lugar, pero eso dependerá de nosotros, tanto en el rendimiento individual y colectivo”, comparte después de tener una larga concentración con el conjunto azteca con un final muy feliz en el Corona.

“Contento con lo que viví en la última gira, fueron 43 días y 5 partidos, con actuación en mi casa, algo que me quedará para toda la vida, es una experiencia que me quedará”, pero no se duerme en sus laureles “debemos tener buenos partidos para seguir siendo llamando, soñamos para ser tomados en cuenta, no existe otra fórmula, el trabajo es la vía”.