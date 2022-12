Carlos Acevedo le envía un mensaje a Memo Ochoa y Luis Malagón

El portero Carlos Acevedo ofreció una conferencia de prensa este jueves en medio de los fuertes rumores que apuntan a un supuesto interés del Club América por ficharlo.

Sin embargo, el portero dejó claro que su única ilusión está ahorita en Santos Laguna y que todo lo que se dice no deja de ser solo un rumor, pues está contento trabajando la pretemporada con los Guerreros de cara al torneo Clausura 2023.

Acevedo, aprovechó los cuestionamientos de la prensa sobre las Águilas para enviarle un mensaje de Guillermo Ochoa y a Luis Malagón, refuerzo americanista.

“Primero que nada, desearle el mejor de los éxitos a Memo, eso habla de un gran líder, porque a pesar de lo que ha conseguido, está buscando una nueva aventura en Europa, es algo de admirar y desearle lo mejor, que le vaya muy bien, y que como siempre lo ha hecho, que ponga el nombre de México en lo más alto.

A Malagón también lo conozco, desde muy niño, desearle lo mejor también”, mencionó desde la ciudad de Guadalajara.

El guardameta Albiverde reconoció que el no ser parte de la lista final para el Mundial de Qatar fue algo que le dolió.

“Tengo sueños e ilusiones por cumplir, el simple hecho de no estar en el Mundial por supuesto que emocionalmente me dolió, quise cambiar un poquito el chip y lo tomé como una motivación el no ir. Me puse a chambear al máximo, sigo chambeando y trabajando muy fuerte para cumplir mis objetivos, obviamente Selección, viene un nuevo proceso, pueden venir cambios y yo tengo que estar preparado mentalmente y físicamente por si se presenta una oportunidad hacerlo de la mejor manera. Fui muy bendecido porque hace un año se me dio el debut en selección y el hecho de estar dentro de los nombres posibles de porteros, me llena de muchísimo orgullo. Estoy ilusionado. Me hubiera encantado que fueran mejor los resultados, sobre todo por ellos y porque los admiro”.