Carambola no está relacionada con aumento de velocidad, dice alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, rechazó que el accidente múltiple ocurrido el jueves en el periférico se encuentre relacionado a la determinación del Cabildo de subir el límite de velocidad en esa rúa.

Señaló que "por lo general" en esa vialidad y en otras más de la ciudad se registran accidentes viales que ocurren por tras causas, principalmente las faltas de precaución y el manejo bajo el influjo del alcohol.

"No, regularmente tienen que ver con imprudencias, el celular y el alcohol, prácticamente el 100 por ciento de ellos (accidentes), algunos muy pocos tienen que ver con un incidente de salud o que tuviera que ver algún tema, pero no… los indicadores son muy claros, por el alcohol, el uso del celular y la falta de precaución, no es ir a 80, siempre que van es porque van arriba de la velocidad autorizada y por influencias del alcohol, no sé particularmente el incidente de ayer, pero no tiene nada que ver el aumento, desligar".

Cepeda dijo que en ese sentido las autoridades se encuentran atentas ala dinámica vial en el periférico, en el bulevar de La Nogalera y en el resto de las rúas, esto mediante operativos específicos como el "Radar" o con acciones de sobrevigilancia como tal; indicó que además se siguen colocando elementos para mejorar la seguridad física de cada vialidad, tales como ballenas de concreto, así como letreros para detallar la forma en la que se debe circular en cada uno de los tramos.

"Estamos permanentemente atentos para estar con los radares, sobre todo para estar con la vigilancia permanente, porque siempre bueno, pues lamentablemente la consciencia de manejar a la velocidad que es permitida pues es un tema que es del ciudadano".

Cabe recordar que fue durante el jueves cuando ocurrió un accidente vehicular múltiple en pleno periférico de Torreón, esto a la altura de la Feria de Torreón; según autoridades estuvieron involucrados 6 vehículos que resultaron con diversos daños, además de que una personal sufrió lesiones que tuvieron que atender de parte de paramédicos.