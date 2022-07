Capturan a perro que atacó a menor en Gómez Palacio

Tras el último ataque registrado por parte de un perro a una menor de 8 años en la colonia Campillo Sáenz de Gómez Palacio, la Dirección de Salud Municipal a través de Control animal procedió a la búsqueda del canino y por lo tanto a su captura.

La menor permanece hospitalizada con lesiones considerables en un brazo y rostro y fueron sus padres quienes hicieron el reporte a la citada dependencia.

DENUNCIA

Ayer se dio a conocer que mientras el animal se encuentra en observación en la dependencia municipal, la familia de la afectada ya presentó una denuncia para solicitar a la dueña la cobertura de los gastos médicos de la pequeña, que ascienden ya a 35 mil pesos, pero también piden que el can no le sea devuelto a la propietaria, ya que aseguran no se hace responsable del mismo e incluso negó que fuera de su propiedad al ver las consecuencias del ataque, por lo que representa un riesgo para la población.

La directora de Salud Municipal, Rosa Lilia López Moreno, informó que el personal de Control y Bienestar Animal acudió al lugar para proceder a la captura del perro, mientras que otros vecinos les manifestaban su inconformidad por la presencia de más perros en esa vivienda y que la dueña de ésta, ubicada frente a la de la víctima del ataque, es una persona que recibe y recoge animales en situación de calle.

Aseguran que si los protege, pero son varios animales y los tiene sin los lineamientos o permisos necesarios para albergar mascotas, lo cual representa un riesgo latente para el resto de los vecinos, al estar en una unidad habitacional y no tener control de los perros que entran y salen del lugar.

LLAMADO

Por lo anterior, se hace un llamado a toda la ciudadanía, ya que uno de los trabajos más intensos de esta dependencia durante la actual administración ha sido lograr la concientización de la población en cuanto a la responsabilidad social que implica tener mascotas o rescatar a los animales de la calle.

También dijo que como autoridades de salud es obligación del Municipio y trabajando en coordinación con el Centro Antirrábico de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, brindar el apoyo a las familias afectadas y revisar las condiciones de los animales involucrados, así como tomar las medidas pertinentes para evitar este tipo de incidentes y la falta de responsabilidad de los dueños de las mascotas.

Además, señaló que Salud Municipal realiza diversas acciones mediante las cuales se busca controlar y regular la posesión de mascotas, así como crear conciencia en la responsabilidad que esto implica.